Liga Mistrzów: Barcelona na kolanach! Show Mbappe

To był prawdziwy nokaut! W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona mierzyła się na Camp Nou z PSG i do przerwy remisowała 1:1. W drugiej połowie paryżanie zaprezentowali się rewelacyjnie i wykorzystali słabość rywala. Ostatecznie podopieczni Mauricio Pochettino wygrali 4:1 i są w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem na Parc de Princes.

We wtorkowy wieczór powróciły rozgrywki Ligi Mistrzów i od razu dostaliśmy najciekawszy mecz w 1/8 finału. Na Camp Nou miało miejsce pojedynek z kategorii wagi ciężkiej – Barcelona kontra PSG. Goście musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Neymara, ale wciąż w składach obu drużyn znajdowali się zawodnicy klasy światowej. Emocje były gwarantowane.

Dyskusyjny karny

W początkowej fazie meczu obie drużyny wzajemnie się badały i czekały na ruch przeciwnika. Barcelona i PSG wymieniały się przejęciem inicjatywy i długim rozgrywaniem piłki. Na ciekawe wydarzenia musieliśmy chwilę poczekać, ale zdecydowanie było warto. Paryżanie grali często nerwowo i niepotrzebnie faulowali. W 26. minucie doszło do interesującej sytuacji, ponieważ Layvin Kurzawa zahaczył rozpędzonego Frenkiego de Jongo, który został wytrącony z równowagi i upadł na murawę. Początkowo wydawało się, że Holender przewrócił się bez kontaktu z przeciwnikiem, ale kolejne powtórki sugerowały, że Bjoern Kuipers ma rację. Czasu nie da się cofnąć i 47-letni arbiter wskazał na wapno. Odpowiedzialność na siebie wziął naturalnie Leo Messi, który z dużą pewnością uderzył mocno w prawy róg bramki. Chwilę później mogło i powinno być 2:0 dla Blaugrany. Ousmane Dembele otrzymał świetne podanie w pole karne, i oddał strzał, który zatrzymał jednak Keylor Navas.

Geniusz Mbappe

Paryżanie zareagowali bardzo dobrze na utratę gola, ponieważ zaczęli grać odważniej i bardziej ofensywnie. Dzięki temu w 32. minucie na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 1:1. Cała akcja mogła się podobać, została przeprowadzona dynamicznie i skutecznie. W końcowej fazie Maco Veratti podał do ustawionego w szesnastce Kyliana Mbappe, który z łatwością minął rywali i przymierzył świetnie w lewy róg bramki. Podopieczni Mauricio Pochettino wciąż atakowali i kreowali kolejne sytuacje strzeleckie. Kurzawa oraz Mauro Icardi nie uderzyli jednak wystarczająco precyzyjnie. Barcelona była zagubiona, traciła piłki w środkowej strefie, ale mogło znów prowadzić, gdy Antoine Griezmann strzelił lepiej. Do przerwy mieliśmy wynik remisowy.

Deklasacja na Camp Nou

Pierwsza połowa była w miarę wyrównana, ale ze wskazaniem na PSG, które tuż po przerwie ruszyło do ataku. Goście wyglądali świetnie i co chwilę stwarzali ogromne zagrożenie w szesnastce Barcelony. Duma Katalonii powinna być wdzięczna za postawę Marca-Andre ter Stegena, ponieważ to dzięki niemu na Camp Nou wciąż było 1:1. Jednak co się odwlecze to nie uciecze.

W 65. minucie Alessandro Florenzi przeprowadził akcję prawą stroną boiska i dośrodkował w pole karne, gdzie powstało duże zamieszanie. W tym chaosie świetni odnalazł się Mbappe, który z bliskiej odległości strzelił do pustej bramki.

Pięć minut później paryżanie prowadzili już 3:1. Tym razem po rzucie wolnym, który wykonywał Leandro Paredes, sytuację miał kompletnie niepilnowany Moise Kean. Włoch wykorzystał mnóstwo wolnej przestrzeni wokół siebie i głową skierował piłkę do siatki.

Decydujący cios PSG zadało w 85. minucie, gdy błyskawicznie wyprowadziło kontratak i Julian Draxler podał do rewelacyjnie dysponowanego Mbappe. Francuz nie zastanawiał się tylko od razu przymierzył perfekcyjnie w prawy górny róg bramki poza zasięgiem goalkeepera. Barcelona był tylko tłem dla rywala. Ronald Koeman próbował reagować zmianami, które jednak nie wniosły nic pozytywnego. Paryżanie wygrali 4:1 i są w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem. Należy jednak pamiętać, że to piłka nożna i nawet najbardziej absurdalna sytuacja może zamienić się w rzeczywistość.