PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Herbert Hainer zaciera ręce na powrót Roberta Lewandowskiego na Allianz Arenę. Prezydent Bayernu Monachium wyrażał się o Polaku w samych superlatywach i liczy na jego ciepłe przyjęcie podczas wrześniowego meczu Ligi Mistrzów.

We wtorek 13 września Robert Lewandowski wróci na Allianz Arenę po raz pierwszy w roli piłkarza Barcelony

Prezydent Herbert Hainer liczy na ciepłe przyjęcie Polaka przez trybuny

Napastnik spędził w Monachium osiem wypełnionych sukcesami sezonów

“Lewandowski zasługuje na ciepłe powitanie”

Piłka nożna uwielbia takie scenariusze. Tuż po głośnej przeprowadzce Roberta Lewandowskiego do Barcelony, polski napastnik będzie miał okazję, by zmierzyć się z dawnymi kolegami. Duma Katalonii wylosowała bowiem Bayern Monachium jako rywala w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Na tę rywalizację cieszy się prezydent rekordowych mistrzów Niemiec.

– Piłka nożna pisze świetne historie, jedną z nich jest nasze szybkie spotkanie z Robertem. Grał u nas przez osiem lat, ustanawiał rekord za rekordem i pomógł nam zdobyć wiele tytułów – powiedział Herbert Hainer. – Wszyscy chcemy, by kibice zgotowali mu ciepłe powitanie. Zasługuje na to – dodał w kontekście kontrowersji podczas transferu z Bayernu do Barcelony.

Polski napastnik podczas ośmiu sezonów w Bawarii zdobył osiem mistrzostw, trzy Puchary Niemiec i Ligę Mistrzów. Dwukrotnie został Piłkarzem Roku FIFA, a raz odebrał taką nagrodę od UEFA.

Do pierwszego spotkania pomiędzy Die Roten a Barceloną w fazie grupowej dojdzie we wtorek, o godzinie 21:00.

