W środę wieczorem Robert Lewandowski znów zagra w Lidze Mistrzów. Przy dobrych wiatrach napastnik Bayernu pobije historyczny rekord Cristiano Ronaldo. Żeby tak się stało, musi strzelić przynajmniej 18 goli, a na ten moment ma ich o sześć mniej.

Robert Lewandowski strzelił już 12 goli w ośmiu występach w Lidze Mistrzów

Polak może pobić rekord Cristiano Ronaldo z sezonu 2013/14 przy utrzymaniu strzeleckiej skuteczności

“Lewemu” do pobicia osiągnięcia CR7 brakuje sześciu trafień

Lewandowski się nie zatrzymuje

Dotychczas Robert Lewandowski strzelił najwięcej goli w Lidze Mistrzów podczas sezonu 2019/20. Wówczas zakończył elitarne rozgrywki z 15 trafieniami i złotym medalem na koncie. Natomiast rekord strzelonych bramek w jednej edycji Champions League od ośmiu lat należy do Cristiano Ronaldo (17).

Portugalczyka nie ma już w turnieju, z kolei Polak jak najbardziej liczy się w walce o kolejny finał w swojej karierze. W środę wieczorem wraz z Bayernem zagra z Villarreal na wyjeździe. Żółta łódź podwodna nie jest hegemonem, dlatego rodzi się szansa na zwiększenie strzeleckiego dorobku 33-latka.

Na ten moment “Lewy” może pochwalić się 12 golami w ośmiu występach. Jeżeli utrzyma zabójczą skuteczność w dwumeczu z zespołem Unaia Emery’ego, znacznie przybliży się do rekordu CR7. Co ciekawe, świat futbolu na wyczyn Portugalczyka czekał aż 51 lat. Wcześniej to Joao Altafini królował w tej konkurencji, kończąc zmagania w Pucharze Europy z 14 bramkami.

Robert Lewandowski udowodnił już, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na koniec zeszłorocznego sezonu Bundesligi, pobił legendarne osiągnięcie Gerda Muellera. Dlatego też, każdy kolejny rekord jest w zasięgu kapitana reprezentacji Polski.

