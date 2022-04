PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kataloński Sport umieścił na swojej okładce Roberta Lewandowskiego z podpisem “nadchodzi”. Wygląda na to, że przenosiny Polaka do Barcelony to nie mrzonki, a obie strony pozostają optymistami po dwóch owocnych spotkaniach.

Na okładce katalońskiego sportu widnieje wizerunek polskiego napastnika z podpisem “Lewandowski nadchodzi”

Napastnik oczekuje od Barcelony trzyletniego kontraktu, a obie strony pozostają optymistami. Bayern naciska jednak na przedłużenie umowy z 33-latkiem

Duma Katalonii oczekuje, że całość transferu może wynieść około sto milionów euro

Lewandowski żąda od Barcelony trzyletniej umowy; Bayern nie powiedział ostatniego słowa

Temat przenosin Roberta Lewandowskiego do La Ligi pozostaje jak najbardziej otwarty. Polak w środę znalazł się nawet na okładce katalońskiego Sportu z dopiskiem “nadchodzi”.

Według dziennika Pini Zahavi odbył już dwie rozmowy z reprezentantami Barcelony, a odczucia po nich były dobre. Lewy chętnie spróbuje swoich sił w Hiszpanii, ale ma konkretne wymagania, co do kontraktu. Napastnik jest pewien, że jeszcze przez trzy lata będzie w stanie grać na najwyższym poziomie i oczekuje umowy o takiej długości. To jest właśnie największa kość niezgody pomiędzy nim, a Bayernem Monachium – Bawarczycy jak dotą proponują mu przedłużenie kontraktu o zaledwie rok.

Jednocześnie tylko Die Roten mogą stanąć na przeszkodzie transferowi. Zamierzają bowiem poprawić swoją ofertę dla Polaka. Jeśli zaś chodzi o Dumę Katalonii, w klubie nie mają wątpliwości, co do piłkarskiej klasy i profesjonalizmu Lewandowskiego. Joan Laporta uważa, że Blaugrana potrzebuje gwiazdy największego formatu. Celem numer jeden pozostaje Erling Haaland, ale Norweg mógłby trafić na Camp Nou tylko, gdyby odrzucił kilka wyraźnie lepszych pod względem finansowym ofert. W Katalonii oczekują, że przenosiny Lewego – wraz z bonusem i pensją – zamknęłyby się w stu milionach euro. Jest to kwota, jaką Blaugrana jest w stanie wyłożyć.

Polak w bieżącym sezonie nadal zachwyca skutecznością. W 38 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już 45 bramek. Będzie miał szansę na zwiększenie swego dorobku już w środę, gdy jego Bayern Monachium zmierzy się z Villarrealem.

