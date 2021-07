Legia Warszawa w drugiej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów zmierzy się z estońską Florą Tallinn. Sprawdź jak wygląda bilans dotychczasowych meczów obu drużyn oraz bilans pojedynków polsko-estońskich.

Flora Tallinn będzie rywalem Legii Warszawa w drugiej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji mierzyć się ze sobą

Do tej pory odbyło się siedem meczów pomiędzy zespołami z Polski i Estonii

Legia – Flora: bilans meczów

Legia Warszawa do drugiej rundy eliminacyjnej awansowała eliminując mistrza Norwegii Bodo/Glimt. W pierwszym meczu w Norwegii wygrała 3:2, a swoją wyższość nad rywalem potwierdziła również w rewanżu na własnym stadionie zwyciężając 2:0. Flora w dwumeczu okazała się natomiast lepsza od maltańskiego Hibernians FC (2:0 i 3:0).

Dla Legii i Flory będzie to pierwszy pojedynek w historii. Obie drużyny nie miały do tej pory okazji mierzyć się z sobą. Dla obu zespołów będzie to również pierwsza konfrontacja odpowiednio z estońskim i polskim zespołem.

Nie będzie to jednak pierwszy polsko-estoński pojedynek w historii. W przeszłości z rywalami z Estonii rywalizowały Polonia Warszawa, Wisła Kraków i Lech Poznań. Aktualnie bój w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy toczy również Śląsk Wrocław.

Bilans dotychczasowych pojedynków jest korzystny dla polskich zespołów, które wygrały cztery z siedmiu dotychczasowych meczów. Dwa spotkania zakończyły się wygranymi estońskich zespołów, a jeden mecz remisem. Z trzech dwumeczów polskie zespoły wygrały dwa. Na dobrej drodze do poprawienia tego bilansu jest Śląsk.

Wyniki polsko-estońskich pojedynków

1998/99 el. P. UEFA Tallinna Sadam 0:2 Polonia Warszawa 1998/99 el. P. UEFA Polonia Warszawa 3:1 Tallinna Sadam 2009/10 el. LM. Wisła Kraków 1:1 Levadia Tallinn 2009/10 el. LM Levadia Tallinn 1:0 Wisła Kraków 2014/15 el. LE Nomme Kalju 1:0 Lech Poznań 2014/15 el. LE Lech Poznań 3:0 Nomme Kalju 2021/22 el. LKE Paide Linnameeskond 1:2 Śląsk Wrocław

Kiedy mecze Legia – Flora?

Pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa – Flora Tallinn rozegrane zostanie 21 lipca o godzinie 21:00 w Warszawie. Rewanżowy mecz odbędzie się 27 lipca o godzinie 18:00 w Tallinnie.

Zobacz także: Trudny wieczór mistrza Polski. Legia zrealizowała zadanie

Legia Warszawa Remis Flora Tallinn 1.25 6.00 11.0 1.25 6.00 11.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. lipca 2021 08:55 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin