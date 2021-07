Legia poznała ewentualnych rywali w 3. rundzie eliminacji LM

UEFA podzieliła zespoły przed poniedziałkowym losowaniem trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeżeli Legia Warszawa wyjdzie zwycięsko z dwumeczu z Florą Tallinn, czekać ją będzie trudne wyzwanie. Wojskowi mogą bowiem trafić na Dinamo Zagrzeb, cypryjską Omonię, grecki Olympiakos, azerski Neftci, Slovan Bratysława albo Young Boys Berno.

W najbliższą środę Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Podejmie u siebie mistrza Estonii, Florę Tallinn, a tydzień później dojdzie do rewanżu. W dwumeczu tym podopieczni Czesława Michniewicza są faworytami, choć przeszłość polskich drużyn w europejskich pucharach nakazuje zachować pokorę. Jeżeli jednak Legioniści okażą się lepsi od Estończyków, w trzeciej rundzie czeka ich znacznie większe wyzwanie.

UEFA podzieliła już bowiem drużyny, które w najbliższy poniedziałek wezmą udział w losowaniu kolejnej rundy eliminacji. Legia znalazła się w pierwszej grupie ścieżki mistrzowskiej. Może w niej trafić na jedną z sześciu drużyn. Są to Dinamo Zagrzeb, Omonia, Olympiakos, Neftci, Slovan Bratysława oraz Young Boys Berno. To zespoły ze znacznie wyższej półki niż Flora. Póki co, jednak, Wojskowi muszą skupić się na najbliższym wyzwaniu, a także na powrocie Ekstraklasy. W pierwszej kolejce zmierzą się z Wisłą Płock.

Losowanie trzeciej rundy eliminacji odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12:00. Pierwsze mecze tej fazy zaplanowane są na 3-4 sierpnia, a rewanże będą miały miejsce tydzień później.

