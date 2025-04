Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior i William Saliba

Kiwior poradził sobie z presją?

Arsenal rozegrał znakomite spotkanie na Santiago Bernabeu i pokonał Real Madryt także w rewanżu. Kanonierzy wygrali 2:1, a jednym z bohaterów tej rywalizacji był Jakub Kiwior. Polak zanotował kapitalny występ – Anglicy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast co powiedziano o 25-latku tuż przed pierwszym gwizdkiem rywalizacji w stolicy Hiszpanii?

– Jako środkowy obrońca potrzebujesz tego, potrzebujesz takiego momentu w swojej karierze, nie ma znaczenia kim jesteś i gdzie zmierzasz – stwierdził Rio Ferdinand w studiu TNT Sports, przypominając postawę Kiwiora w pierwszej odsłonie ćwierćfinału. – Ilekroć oglądałem go do tej pory, myślę, że był to mecz z Bayernem Monachium w zeszłym sezonie, gdzie nie wyglądał komfortowo, nie wyglądał na część tej drużyny. Potrzebujesz tego momentu i myślę, że to może być katalizator, aby zaczął występować z większą pewnością siebie i kontynuował serię naprawdę solidnych występów – dodał legendarny piłkarz Manchesteru United.

Zobacz WIDEO: Kiwior wyjdzie na Mbappe? Pierwszy występ Polaka w Premier League od 4 miesięcy!

Z kolei Martin Keown przyznał, że przed tygodniem Kiwior “zaczął mecz, pierwszy etap, bardzo powoli i podczas rozgrzewki wyglądał na trochę zdenerwowanego, ale potem zaczął rozkwitać”. – Zaczął czuć pewność siebie i ciepło tłumu. Na jego barkach spoczywa dziś duża presja – w ten sposób przedmeczowe rozważania zakończył były zawodnik Arsenalu.