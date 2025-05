Yamal zabrał głos po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Złożył obietnicę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zwrócił się do kibiców

We wtorkowy wieczór byliśmy świadkami jednego z najbardziej emocjonujących spotkań ostatnich lat. Inter Mediolan podejmował na własnym stadionie Barcelonę w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów. Do rozstrzygnięcia tej rywalizacji potrzebna była dogrywa, gdzie ostatecznie gospodarze wygrali 4:3 (7:6 w dwumeczu). Lamine Yamal rozegrał niezłe zawody, lecz nie zdołał wprowadzić swojej drużyny do wielkiego finału Champions League, który odbędzie się 31 maja na Allianz Arenie w Monachium.

17-letni skrzydłowy zabrał głos po tym pojedynku, składając pewną obietnicę. – Daliśmy z siebie wszystko, ale w tym roku się nie udało. Jednak na pewno wrócimy – nie mam co do tego wątpliwości. Culers, nie zatrzymamy się, dopóki nie umieścimy naszego klubu tam, gdzie jego miejsce, czyli na samym szczycie. Dotrzymam obietnicy, pomagając tego dokonać. W niedzielę mamy kolejne ważne spotkanie i wszyscy musimy być razem. Visca el Barça! – napisał Lamine Yamal w mediach społecznościowych.

19-krotny reprezentant Hiszpanii, pomimo młodego wieku, jest kluczową postacią ekipy Blaugrany. W obecnym sezonie Lamine Yamal rozegrał 51 meczów, zdobył 15 bramek oraz zaliczył 24 asysty. Mierzący 180 centymetrów zawodnik w lipcu będzie obchodził osiemnaste urodziny i wówczas najprawdopodobniej podpisze nowy, długoterminowy kontrakt z Barceloną. Aktualna umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieńca na 180 milionów euro.