Wiemy już które zespoły będą rozstawione w losowaniu przed kolejną edycją Ligi Mistrzów. Za sprawą wygrania finału w Porto londyńska Chelsea znajdzie się w pierwszym koszyku tych rozgrywek. Znamy już 26 uczestników Champions League w kolejnym sezonie. Pozostałych sześciu wyłonią lipcowo-sierpniowe eliminacje.

Znamy już 26 uczestników kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Pozostałych wyłonią eliminacje.

W pierwszym koszyku znajdą się Chelsea i Villarreal, czyli triumfatorzy Ligi Mistrzów oraz Europa League.

W czwartym, najsłabszym koszyku znajdzie się AC Milan, który wraca do elity po latach przerwy.

Chelsea i Villarreal rozstawieni

Sezon ligowy w najważniejszych ligach Europy dobiegł już końca. Znamy już dzięki temu niemal pełną obsadę kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dzięki Villarrealowi, który wygrał rozgrywki Europa League, w Champions League zobaczymy aż pięć hiszpańskich zespołów.

Żółte Łodzie Podwodne, podobnie jak Chelsea, będą rozstawione w pierwszym koszyku. Znajdą się tam też m.in. Manchester City czy Bayern Monachium. Szalenie ciekawie prezentuje się koszyk numer dwa. Są tam takie tuzy jak Barcelona, Juventus czy Real Madryt.

Wracający do Ligi Mistrzów AC Milan znalazł się w najsłabszym, czwartym koszyku. Nie można wykluczyć, że Włosi trafią do grupy śmierci. Nim w sierpniu dojdzie do losowania poznamy sześciu ostatnich uczestników rozgrywek, których wyłonią eliminacje.

Kto zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Rozstawione zespoły

Koszyk 1: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Bayern Monachium, Atletico Madryt, Inter Mediolan, Lille OSC, Sporting Lizbona.

Koszyk 2: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus Turyn, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

Koszyk 3: FC Porto, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, RB Lipsk, Zenit Sankt Petersburg,

Koszyk 3 lub 4: Besiktas, Dynamo Kijów, Club Brugge.

Koszyk 4: AC Milan, VfL Wolfsburg

