fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Milan - Inter Mediolan

Niezwykłe emocje miały miejsce od pierwszych fragmentów rywalizacji AC Milan – Inter Mediolan

Nerazzurri szybko wypracowali sobie niezłą przewagę

Ekipa Simone Inzaghiego wydawała się nie do zatrzymania

Inter imponujący w pierwszym kwadransie, Milan bezradny

AC Milan i Inter Mediolan to drużyny, które w Euroderby rywalizowały o awans do finału Ligi Mistrzów. Środowa batalia na San Siro była aktem pierwszym w rywalizacji. Obie ekipy przystępowały do potyczki w świetnych nastrojach po zwycięstwach ligowych w trakcie minionego weekendu. Rossoneri pokonali Lazio (2:0), a Inter wygrał z Romą (2:0).

Na pierwszego gola w środowej potyczce z udziałem dwóch mediolańskich drużyn nie trzeba było długo czekać. Już w ósmej minucie na listę strzelców wpisał się Edin Dzeko. Bośniak wykorzystał świetne podanie od Hakana Calhanoglu. Tymczasem 180 sekund później prowadzenie Interu podwyższył Henrich Mychitarian. Ormianin wyróżnił się celnym strzałem z prawej nogi.

Trzy minuty, dwa gole – co za początek meczu w wykonaniu Interu Mediolan ❗ 🤯



📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/C6Z171Ib91 — Polsat Sport (@polsatsport) May 10, 2023

Na dwóch zdobytych bramkach podopieczni Simone Inzaghiego nie chcieli poprzestać. Hakan Calhanoglu mógł w 16. minucie strzelić gola na 3:0, ale piłka po jego próbie trafiła w słupek. Z kolei chwilę później na przeszkodzie Nicolo Barelli stanął Mike Maignan.

Po kwadransie mogło być 3:0 dla Interu 🤯 Najpierw Hakan Calhanoglu w słupek, a chwilę później Mike Maignan poradził sobie z dobitką 😮



📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/w91UTMFF5U — Polsat Sport (@polsatsport) May 10, 2023

Po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji na przerwę do szatni w lepszych nastrojach udał się Inter. Relacja z meczu pojawi się w osobnym materiale.

