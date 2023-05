fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Ciekawe wieści pojawiły się w kontekście Szymona Marciniaka

Polski sędzia jest kandydatem do poprowadzenia finału europejskich rozgrywek

Podobno największe szanse podchodzący z Płocka arbiter ma na mecz w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak z szansą na kolejne wyróżnienie

Szymon Marciniak to w ostatnim czasie ambasador polskiej piłki. Polski sędzia co prawda nie znalazł się w gronie arbitrów, mogących poprowadzić mecze półfinałowe w europejskich pucharach. Wszystko wskazuje na to, że także przy meczach rewanżowych pochodzący z Płocka sędzia nie zostanie zaangażowany.

Meczyki.pl dotarły natomiast do wiadomości, że Marciniak jest rozważany do poprowadzenia jednego z finałów europejskich rozgrywek. Jeśli okaże się to faktem, to Polak zaliczy kolejne wyróżnienie po tym, jak został nominowany do poprowadzenia finału mistrzostw świata w Katarze.

Polski arbiter jest jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w swoim materiale sugeruje, że Marciniak ma duże szanse na poprowadzenie najważniejszego spotkania elitarnych rozgrywek.

Jeśli faktem stanie się, że polskiemu sędziemu przypadnie zaszczyt poprowadzenia finału Ligi Mistrzów, to będzie kolejnym po Howardzie Webbie i Pierluigim Collinie sędzią, któremu to się udało. Tymczasem już 12 maja Marciniak poprowadzi spotkanie ligi arabskiej z udziałem Al-Hilat i Al-Wehdy.

Czytaj więcej: Liga Mistrzów bez Szymona Marciniaka. UEFA podała listę arbitrów na półfinały