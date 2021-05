Real Madryt w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów z Chelsea ponownie zagra osłabiony w defensywie. Tym razem z gry wypadł Raphael Varane, który nabawił się kontuzji w ostatnim ligowym meczu z Osasuną Pampeluna.

Varane nie zagra z Chelsea

Królewscy poinformowali, że 28-letni Francuz doznał urazu prawego przywodziciela podczas wygranego 2:0 przez Real sobotniego meczu z Osasuną. Varane spędził na murawie 45 minut, a w przerwie został zmieniony przez trenera Zinedine’a Zidane’a.

Uraz jest na tyle poważny, że eliminuje Varane’a z występu w zaplanowanym na środę półfinałowym rewanżu z Chelsea na Stamford Bridge. Pierwsza konfrontacja obu zespołów, która w ubiegłym tygodniu odbyła się na Estadio Alfredo Di Stefano, zakończyła się remisem 1:1.

Kontuzja Varane’a to kolejne zmartwienie dla trenera Zinedine’a Zidane’a. W środowy wieczór nie będzie mógł również skorzystać z usług kontuzjowanych Daniego Carvajala i Lucasa Vazqueza, a także odizolowanego od zespołu z powodu koronawirusa Federico Valverde.

Francuza w podstawowym składzie zespołu na środowe spotkanie prawdopodobnie zastąpi Sergio Ramos. Kapitan Realu Madryt w piątek wrócił do normalnych treningów z zespołem i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na mecz na Stamford Bridge. Gotowy do gry ma być również Ferland Mendy, który w ostatnim czasie również zmagał się z problemami zdrowotnymi.

