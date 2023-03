Liverpool na Estadio Santiago Bernabeu będzie dzisiaj walczyć o to, aby przynajmniej doprowadzić do dogrywki. Menedżer The Reds jest w każdym razie świadomy, że jego zespół czeka arcytrudne zadanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Środa w Lidze Mistrzów upłynie pod znakiem rywalizacji Real Madryt – Liverpool

Juergen Klopp opowiedział o szansach swojej drużyny na awans

Niemiec przekonuje, że jego drużyna nie ma nic do stracenia

Liverpool przed karkołomnym wyzwaniem

Liverpool przegrał w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt (2:5). Jednocześnie ekipa z Anfield Road na pewno nie będzie faworytem w rywalizacji z ostatnim triumfatorem elitarnych rozgrywek.

– Trzy tygodnie temu, po pierwszym meczu, powiedziałem, że Real Madryt już awansował. Wiemy jednak, że jest mecz do rozegrania. Nawet jeśli szansa jest bardzo mała, musimy spróbować – powiedział Juergen Klopp cytowany przez Uefa.com.

– Jeśli możemy zaskoczyć się w negatywny sposób, możemy to zrobić też w pozytywny sposób. Wiadomo, że nie przyjechaliśmy do Madrytu ze słowami: “Uwaga, nadchodzimy”. Jesteśmy tutaj jednak po to, aby wygrać ten mecz – zaznaczył Niemiec.

– W pierwszym meczu kontrataki były dla nas problemem. Nie udało nam się zneutralizować Viniciusa i Karima Benzemy na dobre, ale długo nam się to udawało – przekonywał opiekun The Reds.

– Jeśli chodzi o taktykę, musimy być bardzo aktywni, z piłką i bez niej. Pressing w środku pola powinien być znakomity. Musimy podejmować ryzyko, ale unikać kontrataków – rzekł Klopp.

– Nie mamy nic do stracenia. To lepsze niż wtedy, gdy możesz stracić wszystko. Możemy przegrać jeden mecz, widzieliśmy to już wcześniej, nie podoba nam się to. Wolałbym być w położeniu Carlo Ancelottiego, kiedy trzeba bronić trzybramkowej przewagi – mówił menedżer Liverpoolu.

Czytaj więcej: “Liverpool potrzebuje powrotu w stylu Barcelony przeciwko PSG”