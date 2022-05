Kiedy finał Ligi Mistrzów? Liverpool i Real Madryt zagrają o tytuł

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

W finale Ligi Mistrzów 2022 zmierzą się drużyny Liverpoolu i Realu Madryt. Mecz odbędzie się na Stade de France w podparyskim Saint-Denis. Sprawdź kiedy rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzów.

Liverpool i Real Madryt w finale Ligi Mistrzów

Edycja 2021/22 Ligi Mistrzów dostarczyła kibicom wielkich emocji. Zwieńczeniem rywalizacji będzie finałowe spotkanie, w którym zmierzą się dwie uznane marki – Liverpool i Real Madryt. The Reds zagrają o siódmy w swojej historii Puchar Europy, natomiast Real Madryt, który jest pod tym względem rekordzistą, o czternasty triumf.

W drodze do finału teoretycznie łatwiejszą przeprawę miał Liverpool, który w fazie pucharowej eliminował kolejno Inter Mediolan, Benfikę Lizbona i Villarreal. Z kolei Królewscy odprawiali z kwitkiem inne kluby, które zaliczanie były do grona faworytów do końcowego triumfu – Paris Saint-Germain, Chelsea i Manchester City.

Kiedy finał Ligi Mistrzów 2022?

Choć rywalizacja w Lidze Mistrzów przez niemal cały sezon odbywa się w środku tygodnia, przyzwyczailiśmy się już do tego, że finałowe mecze rozgrywane są w sobotę. Tak jest i tym razem. Spotkanie pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt rozegrane zostanie 28 maja (sobota) na Stade de France w Saint-Denis. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Liverpool – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Choć Królewscy mają na rozkładzie wyeliminowanie takich firm jak PSG, Chelsea czy Manchester City, według bukmacherów nie są faworytem do zwycięstwa w finale. Patrząc na oferowane przez firmy bukmacherskie kursy, większe szanse na triumf daje się podopiecznym Juergena Kloppa.

