The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Finał Ligi Mistrzów Liverpool FC - Real Madryt

Kibice Liverpoolu zostali niesłusznie obwiniani za chaos, który otoczył finał Ligi Mistrzów w Paryżu, aby „odwrócić uwagę” od porażki organizatorów, stwierdzono w raporcie francuskiego Senatu.

Francuski Senat opublikował raport w sprawie wydarzeń po finale LM

W raporcie stwierdzono, że to nie kibice The Reds byli winni zajściom, a szereg uchybień

Napisano, że chaos był wynikiem szeregu błędnych decyzji

Chaos wynikiem łańcuchu zdarzeń, a nie winą kibiców

Fani Liverpoolu zostali zmuszeni do czekania w długich kolejkach przed Stade de France, a także użyto wobec nich gazu łzawiącego przez francuską policję przed najważniejszym meczem sezonu w Champions League, 28 maja, który był opóźniony o ponad pół godziny.

Minister spraw wewnętrznych Francji, Gerald Darmanin, początkowo obwiniał za opóźnienie kibiców The Reds, którzy mieli próbować wtargnąć na stadion bez biletów lub okazując fałszywe wejściówki.

Po wysłuchaniu fanów Liverpoolu, francuskiej policji, organizatorów oraz dyrektora ds. wydarzeń UEFA, Martina Kallena w ostatnich tygodniach, Senat opublikował w środę wstępny raport ze swoich ustaleń.

– Niesprawiedliwe jest chcieć, aby zwolennicy drużyny z Liverpoolu ponosili odpowiedzialność za zamieszki, które miały miejsce, tak jak zrobił to Minister Spraw Wewnętrznych, aby odwrócić uwagę od niezdolności państwa do odpowiedniego zarządzania tłumem i do powstrzymania działania kilkuset brutalnych i skoordynowanych przestępców – stwierdzono w raporcie.

W raporcie stwierdzono, że chaos był spowodowany „łańcuchem zdarzeń i awarii” w dniach i godzinach poprzedzających rozpoczęcie finałowego starcia w Lidze Mistrzów. Dodano, że wynikał także z wielu uchybień, jak źle skonstruowane trasy przemarszu kibiców i niewystarczającej komunikacji. – Wcześniej scenariusze kryzysowe były niedostatecznie opracowane i nie wykazywały niezbędnej elastyczności w obliczu tak wielu nieprzewidzianych wydarzeń – czytamy dalej.

Raport Senatu wezwał władze francuskie do wyciągnięcia wniosków z zaistniałych wydarzeń, a także określił je jako “poważną, zbiorową porażkę, natomiast system biletowy UEFA został opisany jako “nieodpowiedzialny”.

Kibice Liverpoolu z zadowoleniem przyjęli raport francuskiego Senatu, jednak mimo to, zażądali przeprosin, za bezpodstawne oskarżenia.

