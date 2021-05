Kapitan Realu Madryt Sergio Ramos będzie mógł wystąpić w rewanżowym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Doświadczony obrońca Królewskich wrócił do treningów po przerwie spowodowanej kontuzją i jest w pełni gotowy do gry.

Z kapitanem w decydującą część sezonu

Sergio Ramos z powodu kontuzji mięśniowej nie mógł wystąpić w dziewięciu ostatnich spotkaniach Realu Madryt we wszystkich rozgrywkach. Absencja 35-letniego zawodnika była niewątpliwe dużym problemem dla trenera Zinedine’a Zidane’a, który w ostatnich tygodniach musiał radzić sobie również z brakiem kilku innych obrońców. Dlatego też powrót reprezentanta Hiszpanii do treningów to świetna wiadomość dla sztabu szkoleniowego Realu, który wkracza w decydującą fazę sezonu.

Ramos nie tylko będzie mógł pomóc drużynie w walce o obronę mistrzowskiego tytułu, ale przede wszystkim w rewanżowym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Chelsea. Pierwsze spotkanie, które rozegrane zostało w mijającym tygodniu w Madrycie zakończyło się remisem 1:1. Rewanż odbędzie się już w najbliższą środę na Stamford Bridge w Londynie. Wszystko wskazuje na to, że kapitana Królewskich zobaczymy na murawie od pierwszej minuty.

Na Osasunę bez Ramosa

Sergio Ramos do normalnych treningów z zespołem wrócił dopiero w piątek. Choć jest w pełni gotowy do gry, o czym podczas konferencji prasowej zapewniał trener Zinedine Zidane, to zabrakło go w kadrze meczowej na sobotnie ligowe spotkanie z Osasuną Pampeluna. Wszystko wskazuje na to, że Francuz nie chciał ryzykować i dał Ramosowi jeszcze kilka dni na wdrożenie się do pełnych treningów.

W obecnym sezonie Ramos, głównie ze względu na problemy zdrowotne, wystąpił w zaledwie 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Nadal również nie wiadomo, czy pozostanie w klubie na kolejny sezon, bowiem jego obecna umowa wygasa 30 czerwca. Obie strony na razie nie doszły do porozumienie w sprawie jej przedłużenia.

