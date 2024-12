Juventus w tarapatach! Motta traci kluczowego gracza przed meczem z Man City

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Cambiaso doznł kontuzji w meczu z Bolgoną

Andrea Cambiaso to bardzo wszechstronny zawodnik. W meczu Juventusu z Bologną rozgrywanym w ramach 15. kolejki Serie A nabawił się urazu i musiał opuścić plac gry. Do zdarzenia doszło już w 9. minucie, gdy próbował zablokować strzał Ndoye. Piłka niefortunnie uderzyła w przód jego stopy, powodując niebezpieczny skręt kostki. Pomimo próby powrotu na boisko z opatrunkiem, ból okazał się zbyt silny, co zmusiło Thiago Mottę do szybkiej zmiany, a na murawie pojawił się Rhoui w 11. minucie.

Kontuzja Cambiaso przychodzi w wyjątkowo trudnym momencie dla Juventusu. Już w środę zespół zmierzy się z Manchesterem City w meczu, który może zadecydować o awansie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Cambiaso, dzięki swojej wszechstronności jako boczny obrońca i pomocnik, był jednym z kluczowych elementów układanki Thiago Motty. Obecnie trudno przewidzieć, czy Włoch będzie gotowy do gry w środowym starciu, jednak obrazki z meczu z Bologną nie napawają optymizmem.

Thiago Motta, który już wcześniej musiał radzić sobie z urazami w drużynie, stoi teraz przed kolejnym wyzwaniem. Warto przypomnieć, że kontuzje obecnie leczą między innymi Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, Gleison Bremer czy Douglas Luiz. Przed tygodniem szkoleniowiec Starej Damy nie mógł skorzystać łącznie aż z dziewięciu zawodników.

