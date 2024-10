Motta czeka na powrót gwiazd. Jest szansa na występ przeciwko Lille

Teun Koopmeiners wrócił do składu po 25 dniach przerwy spowodowanej złamaniem żebra. Trener Thiago Motta ma nadzieję na szybki powrót również innych kluczowych zawodników, takich jak Nico Gonzalez i Douglas Luiz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Koopmeiners wrócił, Gonzalez i Douglas Luiz blisko powrotu

Teun Koopmeiners po 25 dniach i trzech opuszczonych meczach, powrócił do kadry Juventusu i wszedł na boisko z ławki rezerwowych w starciu z Parmą. To pierwszy krok w kierunku powrotu do normalności po kontuzji żebra, która sprawiała mu wiele bólu i uniemożliwiała treningi przez wiele dni. Holenderski pomocnik jest kluczowym elementem w środku pola, a jego obecność na boisku jest nieoceniona dla drużyny.

Zobacz wideo: Juventus chyba upadł na głowę

Obecnie Holender czuje się lepiej i gra w specjalnym ochraniaczu. Jest nadzieja, że jego forma fizyczna szybko się poprawi. Tymczasem Thiago Motta czeka również na powrót innych gwiazd: Nico Gonzaleza i Douiglasa Luiza. Jest szansa, że obaj będą gotowi na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Lille w przyszłym tygodniu.

Nico Gonzalez jest nieobecny od meczu z RB Lipsk z powodu problemu z prawym udem. Ten utalentowany skrzydłowy wnosi dużo kreatywności i dynamiki do ofensywy. Trener Motta ma nadzieję, że odzyska go przed pojedynkiem z Lille, co byłoby dużym wzmocnieniem. Jego brak był bardzo zauważalny w ostatnich tygodniach. Nieco wcześniej może wrócić Douglas Luiz, który zmaga się z przeciążeniem mięśniowym. Choć Brazylijczyk zawodzi po transferze, Motta wierzy, że pomocnik wreszcie odzyska formę, którą prezentował w Aston Villi i stanie się kluczowym zawodnikiem.