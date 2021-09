Bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny był bardzo zadowolony z postawy swojej drużyny w defensywie podczas meczu Ligi Mistrzów z Chelse. Stara Dama przed własną publicznością zwyciężyła w tym meczu 1:0.

W jednym ze środowych spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów Juventus pokonał 1:0 Chelsea

Stara Dama zaprezentowała się w tym meczu z bardzo dobrej strony w grze defensywnej, nie pozwalając na wiele obrońcom trofeum

Zadowolony po zwycięstwie nad Chelsea i zachowaniu czystego konta był Wojciech Szczęsny

Juventus odzyskuje charakter

Inicjatywa w środowym meczu należała do Chelsea, która długa utrzymywała się przy piłce, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę Juventusu. W efekcie spotkanie The Blues zakończyli z zaledwie jednym celnym strzałem na koncie. To nie wystarczyło nie tylko do zwycięstwa, ale również do wywiezienia remisu z Turynu. Pełną pulę zgarnąć Juventus, który wygrał 1:0 po trafieniu Federico Chiesy.

Zadowolenia z postawy swojej drużyny nie krył polski bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny. – Cierpieliśmy na początku, ale tak naprawdę nie pozwoliliśmy Chelsea na żadne okazje bramkowe, pomimo, że są jedną z najlepszych drużyn w Europie – powiedział po meczu Szczęsny.

– To był zwycięstwo odniesione z charakterem. Naprawdę podobała nam się gra w obronie, głębokie cofnięcie, pozwalanie Chelsea na utrzymywanie się przy piłce, ale ciągłe kontrolowanie każdej sytuacji, która się rozwijała – kontynuował bramkarz Juventusu.

Turyńczycy początku obecnego sezonu nie mogli zaliczyć do udanych, ale wszystko wskazuje na to, że powoli wracają na właściwy tor. – Duch, którego widzieliśmy dzisiaj, nie był obecny na początku sezonu. W przeszłości popełnialiśmy banalne błędy, w tym ja sam – dodał reprezentant Polski.

Rosnącą formę będą mieli okazję potwierdzić już w sobotę, kiedy w derbowym meczu zagrają na wyjeździe z Torino. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

