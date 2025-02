Juventus sprowadził go zimą, ale nie zgłosi do Ligi Mistrzów!

Juventus musi do 6 lutego przedstawić UEFA zaktualizowaną listę zawodników na fazę pucharową europejskich rozgrywek. Klub może dokonać trzech zmian, a według doniesień z Włoch jednym z graczy, którzy zostaną pominięci, jest nowy nabytek – Alberto Costa.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus bez miejsca dla Costy w Lidze Mistrzów

Juventus, podobnie jak inne kluby uczestniczące w europejskich rozgrywkach, ma obowiązek zgłosić do UEFA zaktualizowaną kadrę na drugą część sezonu. W związku z regulacjami klub może wprowadzić maksymalnie trzy zmiany względem pierwotnej listy.

W zimowym oknie transferowym Bianconeri sprowadzili czterech zawodników: Renato Veigę, Randala Kolo Muaniego, Lloyda Kelly’ego i Alberto Costę. Trzech pierwszych ma duże szanse na znalezienie się w kadrze na Ligę Mistrzów, natomiast Costa prawdopodobnie zostanie pominięty.

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Portugalczyk dołączył do Juventusu z Vitorii Guimaraes i nie zdążył jeszcze zadebiutować w barwach Starej Damy. Tymczasem Thiago Motta potrzebuje wzmocnień w defensywie, zwłaszcza po kontuzjach Gleisona Bremera i Pierre’a Kalulu. Bremer nie zagra do końca sezonu, a Kalulu będzie pauzował przez około trzy tygodnie, co sprawia, że Juventus nie może pozwolić sobie na pominięcie Kelly’ego, sprowadzonego w ostatnich godzinach mercato.

Lista UEFA Juventusu zostanie zaktualizowana także poprzez usunięcie Danilo, Nicolò Fagiolego i Arthura, którzy opuścili klub zimą. Tym samym w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, w której Bianconeri zmierzą się z PSV, Alberto Costa najprawdopodobniej nie znajdzie się w składzie.