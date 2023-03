Chelsea – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Sebastien Haller

Stamford Bridge Liga Mistrzów Chelsea Borussia Dortmund 1.92 3.75 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2023 17:22 .

Chelsea – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Wreszcie – mogli pomyśleć kibice Chelsea po wygranej nad Leeds w ostatniej kolejce Premier League. The Blues nie zachwycili, jednak udało im się zwyciężyć 1:0 i przełamać fatalną passę kolejnych spotkań bez zwycięstwa. We wtorek piłkarze postarają się odwrócić losy rywalizacji w Lidze Mistrzów. Do odrobienia jest jednobramkowa strata. Borussia Dortmund jest jednak w zjawiskowej formie i naprawdę trudno będzie z nią wygrać. Zwłaszcza że ofensywa Chelsea wciąż kuleje. Mimo wielu głośnych nazwisk w kadrze Graham Potter na razie nie potrafi jeszcze odpowiednio poukładać gry w ataku.

Nie pamiętamy, kiedy ostatni raz Borussia Dortmund mogła pochwalić się taką serią kolejnych zwycięstw. Podopieczni Edina Terzicia są w rewelacyjnej formie i obecnie mają na koncie już 10 kolejnych zwycięstw. I to pomimo braku wielu kontuzjowanych zawodników. Chelsea stoi zatem we wtorek przed arcytrudnym zadaniem. Ostatnim zespołem, który wygrał z BVB w oficjalnym meczu była Borussia Moenchengladbach. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Nasz typ: Wygrana lub remis Borussii Dortmund.

STS 1.87 Wygrana lub remis Borussii Odwiedź STS

Chelsea – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Zwycięstwo 1:0 nad Leeds było pierwszym ligowym dla Chelsea od 15 stycznia. Poza tym The Blues przegrali z Tottenhamem, Southamptonem, a także Borussią Dortmund. W żadnym z ostatnich 12 spotkań nie udało im się jednak strzelić więcej niż jedną bramkę. Wiele mówi to o formacji ofensywnej Chelsea.

Jak wspomnieliśmy, Borussia Dortmund kolekcjonuje kolejne zwycięstwa, a licznik ciągle bije. W poprzedniej kolejce niemałe problemy sprawił jej Lipsk, ale ostatecznie udało się wygrać 2:1. Wcześniej BVB wygrało z Hoffenheim, a także odniosło wysokie zwycięstwo nad Herthą Berlin aż 4:1.

Chelsea – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Do składu Chelsea wraca wielu kontuzjowanych wcześniej zawodników. Prawdopodobnie powołanie otrzymają N’Golo Kante, a także Reece James. Do składu ma wrócić również Raheem Sterling. Wciąż niezdolni do gry pozostają Broja, Mendy i Thiago Silva. Zawieszony za kartki jest natomiast Mason Mount. Aubameyang, Badiashile i Madueke nie zostali natomiast włączeni do kadry na fazę pucharową Ligi Mistrzów.

Lista niedostępnych zawodników po stronie Borussii również niestety jest bardzo długa. Z kontuzjami zmaga się aż siedmiu zawodników. Są to Adeyemi, Duranville, Kamara, Kobel, Malen, Morey Bauza i Moukoko. Zawieszony za kartki jest natomiast Ryerson.

Chelsea – Borussia Dortmund, historia

W poprzednim spotkaniu obie strony miały po kilka dogodnych okazji do strzelenia gola. Skuteczniejsza okazała się jednak Borussia Dortmund, która za sprawą trafienia Karima Adeyemiego wygrała 1:0. Było to pierwsze w historii oficjalne spotkanie obu zespołów.

Chelsea – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnego faworyta rewanżowego spotkania upatrują mimo wszystko w gospodarzach. Różnica w kursach jest spora. Typ na The Blues to ok. 1.90, podczas gdy zwycięstwo Borussii wyceniane jest na 4.10. Kurs na remis to mniej więcej 3.70. Jeśli zamierzacie obstawić ten mecz, warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie otrzymać bonus bez depozytu w wysokości 30 złotych. Aby skorzystać z promocji, należy wpisać STS kod promocyjny GOAL przy zakładaniu konta.

Chelsea – Borussia Dortmund, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Chelsea 0% Remis 100% Wygrana Borussii Dortmund 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Borussii Dortmund

Chelsea – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Chelsea – Borussia Dortmund, transmisja

Mecz rewanżowy między Chelsea i Borussią Dortmund transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1. Początek transmisji już we wtorek 7 marca o godzinie 21:00. Spotkanie rozgrywane będzie na Stamford Bridge w Londynie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.