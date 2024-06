Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Stadion w Białymstoku zdał egzamin

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze poradziła sobie w zakończonym już sezonie PKO Ekstraklasy. Mistrzowie Polski okazali się najlepszą drużyną ligi nie tylko pod względem dorobku punktowego, ale i stylu gry. Wielu kibiców oraz ekspertów podkreśla, że ofensywny futbol proponowany przez ekipę Adriana Siemieńca to coś, czego w polskiej lidze nie było już bardzo dawno. Niemniej przed białostoczanami trudno wyzwanie, aby dorównać w kolejnym sezonie osiągnięciami do tego minionego.

Z pewnością nie pomoże w tym gra na trzech frontach. Jagiellonia jako mistrz Polski przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów. Wśród potencjalnych rywali są mocne ekipy, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Jagiellonia poznała potencjalnych rywali w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Stąd też może okazać się, że przygoda w Europie będzie dla zespołu z Podlasia bardzo krótka. Jednak nawet jeśli tak miałoby być, to fani Jagi będą mogli zobaczyć mecze swojej drużyny na własnym stadionie, a jeszcze kilka tygodni temu nie było to takie pewne.

Jak przekazał Jakub Seweryn ze “Sport.pl” UEFA pozytywnie zaopiniowała stadion w Białymstoku do gry zarówno w eliminacjach, jak i fazie grupowej europejskich pucharów. Dziennikarz poinformował, że ani w raporcie, ani w trakcie inspekcji nie było uwag krytycznych co do obiektu, a tylko same drobiazgi. Wcześniej spekulowano, że brak lotniska w pobliżu może zmusić klub do przenosin na inny obiekt.

