Bardzo trudne zadanie czeka Inter Mediolan podczas inauguracji rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem Nerazzurrich w środowym meczu na San Siro będzie Real Madryt. Będzie to pojedynek dwóch drużyn będących zdecydowanymi faworytami do awansu z grupy D.

Inter Mediolan w pierwszym spotkaniu w fazie grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się w środę na San Siro z Realem Madryt

Rywalami Nerazzurrich w fazie grupowej będą także drużyny Szachtara Donieck i Sheriffu Tiraspor

Od sezonu 2021/22 trenerem mistrzów Włoch jest Simone Inzaghi, który zastąpił na tym stanowisku Antonio Conte

Liga Mistrzów: trudne zadanie Interu Mediolan

Inter Mediolan w ostatnich latach miał ogromne problemy w fazie grupowej, a potwierdzeniem tego jest ostatni sezon, kiedy zajął ostatnie miejsce w grupie, ustępując takim drużynom jak Real Madryt, Borussia M’gladbach i Szachtar Donieck. W sezonie 2021/22 Nerazzurrim ponownie przyjdzie się mierzyć z Królewskimi i Szachtarem, a ponadto jego grupowym rywalem będzie Sheriff Tiraspor.

– To co wydarzyło się, również w ubiegłym sezonie, jest już przeszłością. Mamy wspaniałą okazję, aby napisać teraźniejszość. To bardzo trudna grupa, ale chcemy awansować – powiedział szkoleniowiec Simone Inzaghi przed środowym meczem z Realem Madryt.

Nowy trener Interu ma już doświadczenie z Ligi Mistrzów, w której rywalizował prowadząc drużynę Lazio. – Uważam, że doświadczenie jest bardzo ważne. Od dnia losowania wiemy, że grupa nie jest łatwa. Są dwie inne drużyny, które zrobią wszystko, aby wywrzeć na nas presję – dodał.

Inzaghi zdaje sobie jednak sprawę, że w środowy wieczór jego drużynę czeka bardzo trudne zadanie. – Dobrze zregenerowaliśmy się po meczu z Genoą i postaramy się przygotować najlepiej jak potrafimy. To będzie bardzo podstępne spotkanie, oni mają wspaniałą historię, trenera i zawodników. Jako trener, biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów i Ligę Europy, mam na koncie blisko 50 meczów. Oczywiście Ancelotti ma ich o wiele więcej, ale postaramy się przygotować w najlepszy możliwy sposób. Będziemy grali z nożem między zębami i mamy nadzieję, że będziemy mieli swój najlepszy dzień. W każdym razem będzie to wspaniały wieczór przed naszymi kibicami – mówił podczas konferencji prasowej.

– Chcemy to zrobić, wiedząc, że będzie to bardzo wymagające zadanie. Ancelotti jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w historii, w przeszłości wielokrotnie zamienialiśmy kilka słów. Rozmawianie z nim o futbolu to przyjemność – dodał szkoleniowiec Interu.

Zobacz także: Inter Mediolan – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2021)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin