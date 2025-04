Inter wyszarpał awans do półfinału Ligi Mistrzów! Bayern walczył do końca

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter lepszy od Bayernu w dwumeczu

Inter Mediolan w pierwszym meczu ćwierćfinałowym wywalczył skromną zaliczkę wygrywając z Bayernem w Monachium 2:1. Jednak przed rewanżem sprawa awansu była całkowicie otwarta. Mimo przewagi Włochów, nikt Bawarczykom nie odbierał szans na awans. Różnica jednego gola była całkowicie do odrobienia przez zespół Kompany’ego.

Pierwsza połowa starcia na San Siro była bardzo zacięta. Delikatną przewagę miał Bayern, ale Inter znakomicie się bronił. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka sytuacji bramkowych, ale nie zdołały ich wykorzystać. Ostatecznie do szatni zawodnicy schodzili przy bezbramkowym remisie, ale spotkanie z pewnością mogło się podobać. Tempo gry było szybkie, było dużo walki i nikt nie odpuszczał.

Po zmianie stron obraz gry nie zmienił się. Ale piłkarze wykazali się dużo większą skutecznością. Druga odsłona zdecydowanie lepiej zaczęła się dla Bayernu, który za sprawą Kane’a w 52. minucie odrobił straty z pierwszego pojedynku. Anglik znakomicie odnalazł się w polu karnym i mimo opieki obrońcy zdołał oddać celny strzał.

Kolejne minuty należały jednak do Interu, który w przeciągu trzech minut nie tylko doprowadził do wyrównania, ale wyszedł na prowadzenie. Kluczowe okazały się stałe fragmenty gry, a konkretniej – rzuty rożne. Najpierw na listę strzelców wpisał się Lautaro Martinez, który okazał się sprytniejszy od Kimmicha, a chwilę później dokładne dośrodkowanie wykorzystał Pavard, który strzałem głową z bliskiej odległości nie dał szans Urbigowi.

SZALEŃSTWO W MEDIOLANIE! 🤯🔥



Inter w kilka minut odrabia straty i wychodzi na prowadzenie po golach Lautaro Martineza i Benjamina Pavarda! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ 360 i serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/bPa8Bhv5o2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 16, 2025

W kolejnych minutach mecz zrobił się bardzo otwarty. Bayern zaatakował bardziej zdecydowanie, a Inter próbował swoich szans w szybkich akcjach. Nie był to koniec emocji w tym starciu. Bawarczycy zdołali doprowadzić do wyrównania, a na listę strzelców w 76. minucie wpisał się Dier.

JAK ON TO ZMIEŚCIŁ!? 😲 😲



Eric Dier daje nadzieje zespołowi z Monachium! 🔥 Mamy 2:2 w Mediolanie!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ 360 i serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/N35dCATPUq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 16, 2025

Ostatnie minuty to już pełna dominacja Bayernu Monachium. Inter ograniczał się jedynie do wybijania piłek z własnego pola karnego. Bawarczykom jednak mimo kilku niezłych sytuacji zabrakło skuteczności. Mecz zakończył się remisem 2:2, co dało awans do półfinału Nerazzurrim.