PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona przegrała we wtorkowy wieczór z Interem Mediolan 0:1 oblewając drugi poważny sprawdzian w tej edycji Ligi Mistrzów. Pojedynek na San Siro był także trudny dla Roberta Lewandowskiego, który przez znakomitą postawę defensorów nerazzurrich długimi fragmentami był wyłączony z gry.

Lewandowski został oceniony przez hiszpańskie media

Polak nie pomógł Barcelonie w trudnym meczu na San Siro

Inter zwyciężył 1:0 po golu Calhanoglu

Lewandowski oceniony przez hiszpańskie media

Robert Lewandowski nie pomógł Barcelonie we wtorkowym spotkaniu. Reprezentant Polski miał bardzo mało przestrzeni na boisku, a często był także wyłączony z podań. Napastnik robił, co mógł, ale tak naprawdę nie przynosiło to żadnego efektu w grze ofensywnej Dumy Katalonii.

Występ Lewandowskiego nie uszedł uwadze hiszpańskich dziennikarzy, którzy zazwyczaj wystawili polskiemu napastnikowi bardzo przeciętne noty 5 lub 6 w dziesięciostopniowej skali.

– Po przyzwoitej pierwszej części spotkania nastąpiła znacznie słabsza druga połowa. Lewandowski próbował rozszerzać grę, szukał sobie miejsca w różnych strefach boiska, ale nie przyniosło to większego sukcesu – czytamy w różnych opiniach.

Zdecydowanie występ Lewandowskiego oceniła też hiszpańska Marca. – Sama obecność na boisku reprezentanta Polski onieśmiela rywali, ale tym razem to nie wystarczyło. Robert Lewandowski nie miał wolnej przestrzeni i zawsze był otoczony przez piłkarzy Interu.

Mundo Deportivo podkreśla natomiast, że Lewandowskiemu gry nie ułatwili także jego koledzy z drużyny. Dziennikarze tej gazety zwracają uwagę na fakt, że Polak nie otrzymywał podań, po których mógłby pokusić się o zdobycie gola. I dodają, że po wpadce z Bayernem Duma Katalonii znów zawiodła.

