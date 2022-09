fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe na konferencji prasowej przed meczem z Juventusem został zapytany o swoje relacje z Neymarem. W ostatnim czasie pojawiało się sporo medialnych doniesień, jakoby obaj panowie pozostawali w konflikcie.

Media donoszą o konflikcie Kyliana Mbappe z Neymarem

Reprezentant Francji został zapytany o ich relacje przy okazji konferencji prasowej przed meczem w Lidze Mistrzów

Mbappe wyznał, że darzy Brazylijczyka dużym szacunkiem

“Zawsze z szacunkiem i w interesie PSG”

Paris Saint-Germain fantastycznie rozpoczęło sezon ligowy, a w świetnej formie pozostaje ofensywny tercet – Leo Messi, Kylian Mbappe oraz Neymar. W życiu nigdy nie może dziać się tylko dobrze, więc media na początku kampanii zaczęły donosić o napiętych relacjach między reprezentantem Francji a Brazylijczykiem. Romain Molina przekonywał nawet, że Mbappe starał się wykorzystać moc swojego kontraktu i pozbyć się Neymara z Paryża.

Kibice doszukiwali się wszelkich boiskowych gestów, które sugerowałyby konflikt między największymi gwiazdami. Takowe się pojawiały, więc dyskusje o obu panach jedynie nabierały na sile. Przy okazji konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z Juventusem, Mbappe zmierzył się z pytaniami o swojego zespołowego kolegę.

Zawsze mieliśmy związek oparty na wzajemnym szacunku oraz zawsze mieliśmy cieplejsze i zimniejsze chwile. Są okresy, w których, jak widzisz, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie, a potem inny, w którym rozmawiamy ze sobą mniej. Taka jest natura naszego związku, ale jest w nim dużo szacunku.

Mam dużo szacunku do niego jako gracza, tego, co reprezentuje oraz znaczenia dla naszego zespołu. Kiedy masz dwóch piłkarzy o tak silnych osobowościach, życie nie jest liniowe. To prawda, że czasami coś się dzieje, ale zawsze z szacunkiem i w interesie PSG – przekazuje Mbappe.

We wtorek o godzinie 21 rozpocznie się rywalizacja w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Juventusem.

