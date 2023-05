Pep Guardiola przyznał w rozmowie z The Times, że Manchester City musi wygrać Ligę Mistrzów. Jego zdaniem tylko wtedy zespół Obywateli będzie można uznać za jeden z najlepszych w Europie.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City został mistrzem Anglii

Obywatele dotarli także do finału Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii

Mogą być drugą po United angielską drużyną z potrójną koroną

Manchester City blisko potrójnej korony

Manchester City znajduje się w znakomitej formie i może zakończyć obecny sezon zdobyciem „potrójnej korony”, co uczyniłoby go dopiero drugim angielskim klubem po Manchesterze United, który tego dokonał. Obywatele wygrali już Premier League trzeci raz z rzędu, a także dotarli do finału Pucharu Anglii i Ligi Mistrzów.

Jednak pomimo tego sukcesu, Pep Guardiola utrzymuje, że aby być zaliczanym do europejskiej elity, Manchester City musi wygrać Ligę Mistrzów w tym sezonie.

– Drużyna jest naprawdę dobra, ale zgadzam się z mediami i ludźmi, którzy mówią, że musimy wygrać w Europie, aby być uważanym za jednych z najlepszych na Starym Kontynencie. Te drużyny wygrały nie tylko raz, ale wiele razy na arenie międzynarodowej. Radość z dotarcia do finału Ligi Mistrzów jest wielka, ale celem jest zwycięstwo – przyznał Guardiola.

Zobacz również: Nowy kontrakt dla Davida De Gei? Manchester United ma specjalny plan