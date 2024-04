Guardiola narzeka na terminarz przed meczem z Realem Madryt

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City zmierzy się z Realem w Lidze Mistrzów

Królewscy mają dziewięć di wolnego przed tym meczem

Gaurdiola narzeka na terminarz

Manchester City będzie miał mało czasu na odpoczynek

Manchester City zapewnił sobie w poprzednim sezonie pierwszy w historii tytuł Ligi Mistrzów, a także świętował sukcesy w Premier League i Pucharze Anglii. Obywatele chciałby ten sukces powtórzyć, ale na drodze w Champions League stoi Real Madryt.

Jednak Pep Guardiola jest sfrustrowany sytuacją, że jego zespół będzie miał zaledwie kilkadziesiąt godzin odpoczynku przed tą rywalizacją, podczas gdy Real Madryt aż dziewięć dni.

– Gramy z Aston Villą o 21:15 w środku tygodnia, a następnie ponownie o 13:30 z Crystal Palace w sobotę! Następnie we wtorek jedziemy do Madrytu. Real ma za to aż dziewięć dni na przygotowania, dziewięć dni – podkreślił Guardiola.

Rzeczywiście, Królewscy w niedzielę 31 marca pokonali Athletic Bilbao 2:0 i od tego czasu mają czas na przygotowania do starcia z Manchesterem City, które zostanie rozegrane 9 kwietnia. Obywatele w tym czasie rozegrają dwa mecze.

