Liverpool zwyciężył wynikiem 7:1 nad Rangersami w spotkaniu w ramach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, dzięki czemu zbliżył się do awansu do fazy pucharowej.

Prowadzenie sensacyjnie objęli Rangersi

Druga połowa meczu to koncert Liverpoolu

Dwukrotnie do siatki trafił Mohamed Salah

Dwie inne połowy na Ibrox Stadium

Zdecydowanym faworytem tego meczu byli goście z Liverpoolu. Podopieczni Juergena Kloppa pewnie wygrali to spotkanie, choć w pierwszych 45 minutach pachniało niespodzianką. Druga cześć starcia była jednak koncertem w wykonaniu “The Reds”, którzy ostatecznie ograli Rangersów rezultatem 7:1.

Mecz na Ibrox Stadium niespodziewanie lepiej rozpoczęli gospodarze. W 17. minucie Rangersi zastosowali pressing, dobre podanie posłał Ryan Jack, a Scott Arfield uderzył w lew róg bramki i nie dał szans Alissonowi, czym niespodziewanie zapewnił prowadzenie szkockiemu klubowi. Co ciekawe, Kanadyjczyk to pierwszy od 2010 roku zawodnik Rangersów, który zdobył gola w Lidze Mistrzów. Parę minut później, ale błąd występującego na prawej obronie Joe Gomeza nie został wykorzystany przez gospodarzy. Później dwoma uderzeniami popisał się Fabio Carvalho, ale oba padły łupem Allana McGregora. Liverpool dopiął swego w 24. minucie – niepilnowany Roberto Firmino zdobył gola strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Do przerwy nie działo się już zbyt wiele, choć warto podkreślić, że pod koniec pierwszej połowy swoją szansę na drugie trafienie miał Scott Arfield. Zawodnicy do szatni schodzili jednak przy remisie 1:1.

Można powiedzieć, że gospodarze zostali w szatni i nie wyszli na drugą część spotkania. Najpierw 55. minucie prowadzenie Liverpoolowi zapewnił Roberto Firmino, który tego wieczora strzelił swoją drugą bramkę. Później na 3:1 podwyższył Darwin Nunez, a następnie Mohamed Salah popisał hat-trickiem. Egipcjanin zdobywał trzy gole na przestrzeni pięciu minut i tym samym pobił kolejny rekord. Skrzydłowy strzelił najwięcej bramek w barwach jednego angielskiego zespołu na poziomie Champions League (38). Wynik meczu ustalił Harvey Eliott. Rangers – Liverpool 1:7.