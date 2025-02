box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Feyenoordu

Feyenoord Rotterdam w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oto potencjalni rywale

W pierwszym wtorkowym spotkaniu rewanżowym fazy play-off rozgrywek Ligi Mistrzów doszło do rywalizacji, w której AC Milan przed własną publicznością zmierzyli się z Feyenoordem Rotterdam. Podopieczni Sergio Conceicao przystąpili do tego meczu z zamiarem odrobienia strat. Pierwsze spotkanie bowiem zakończyło się triumfem holenderskiej drużyny rezultatem 1:0.

Rywalizacja na San Siro wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. AC Milan już w 1. minucie odrobił już jednobramkową stratę z dwumeczu. Na listę strzelców wpisał się Santiago Gimenez, który uderzeniem głową wpakował futbolówkę do bramki. Dalsza część meczu była niezwykle wyrównana, ale Rossoneri od 51. minuty grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę bowiem otrzymał Theo Hernandez. W 74. minucie Jesus Carranza doprowadził do wyrównania i remisem ostatecznie zakończyło się spotkanie. Taki wynik sprawia, że to Holendrzy mogli cieszyć się z awansu (2:1 w dwumeczu)

Feyenoord Rotterdam już zna potencjalnego rywala w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Holendrzy zmierzą się z Arsenalem lub Interem Mediolan. Losowanie odbędzie się w piątek, 21 lutego, o godzinie 12:00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 bądź 5 marca. Rewanż z kolei 11 lub 12 marca.