fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Barella [z lewej]

Nicolo Barella dał prowadzenie Interowi w 13. minucie spotkania

Włoski pomocnik wykorzystał błędy w defensywie Benfiki

Barella trafił do siatki również w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Szybka bramka w Mediolanie

Przed pierwszym meczem eksperci w roli faworyta upatrywali Benficę, która do tej pory radziła sobie wręcz wyśmienicie. W Portugalii zdecydowanie lepszą skutecznością wyróżnił się natomiast Inter, który wywiózł z obcego terenu dwubramkową zaliczkę.

W Mediolanie to Benfica była więc nastawiona na odrabianie strat. Jako pierwszy do głosu doszli natomiast gospodarze. W 14. minucie nastąpił pokaz nieporadności defensywy Portugalczyków. Najpierw fizyczny pojedynek wygrał Edin Dzeko. Później piłka trafiła do Nicolo Barelli, który wymienił po jednym podaniu z Lautaro Martinezem.

Gdy włoski pomocnik otrzymał futbolówkę w polu karnym, ograł obrońcę i precyzyjnym uderzeniem w górny róg bramki pokonał bramkarza Benfiki. Było to dla Barelli już drugie trafienie w ćwierćfinałowej rywalizacji.

Bohater z Lizbony Nicolo Barella znów w roli głównej ⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/FFuZcYu3N9 — Polsat Sport (@polsatsport) April 19, 2023

Zobacz również: Nerazzurri dopełnią formalności czy Orły odrobią straty? Inter – Benfica: znamy składy