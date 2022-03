Ogromne wzmocnienie Juve przed rewanżem z Villarreal

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala i Giorgio Chiellini trenowali w niedzielę z całą drużyną Juventusu i są spodziewani w składzie Starej Damy na środowy mecz 1/8 Ligi Mistrzów przeciwko Villarreal. Obaj zawodnicy od miesiąca leczyli kontuzje.

Dybala i Chiellini wrócili do treningów z resztą grupy

Obaj piłkarze będą dostępni w rewanżowym meczu przeciwko Villarreal

To duże wzmocnienie Juventusu przed decydującą fazą sezonu

Dybala i Chiellini wracają do gry

Zarówno Dybala jak i Chiellini byli niedostępni w ostatnim czasie. Obaj nie wystąpili też w pierwszym meczu fazy pucharowej Champions League, który zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla bianconerich zdobył Dusan Vlahović. Żółtej Łodzi Podwodnej wyrównanie dał Dani Parejo. Przypomnijmy, że bramki zdobyte na wyjeździe już się nie liczą. Sprawa awansu do kolejnej rundy pozostaje więc otwarta, choć przed rewanżem w roli faworytów stawiani są piłkarze z Turynu.

Powrót do gry szczególnie w przypadku Dybali znacznie się przeciągał. Pierwotnie mówiło się, że Argentyńczyk będzie mógł zgrać już w pierwszym spotkaniu 1/8 finału w Hiszpanii, jednak jego okres rekonwalescencji wydłużył się. Teraz media informują, że zawodnik wrócił już do treningów z pełnym obciążeniem wraz z resztą grupy. Napastnik, podobnie jak Chiellini nie uczestniczył jedynie w końcowej sesji, która dotyczyła treningu strzeleckiego.

#Juventus: #Chiellini e #Dybala hanno svolto gran parte dell'allenamento in gruppo, ad eccezione della parte finale dedicata ai tiri. Entrambi puntano a essere convocati per il #Villarreal 🇮🇹🇦🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 13, 2022

Wszystko wskazuje na to, że obaj będą gotowi do gry w środę, przeciwko drużynie Unaia Emery’ego. Trudno jednak się spodziewać rozpoczęcia meczu przez Dybale i Chielliniego od pierwszej minuty. Choć włoskie media nie wykluczają takiego scenariusza, szczególnie w przypadku Argentyńczyka, to jednak ostatecznie zadecydują o tym ostatnie godziny przed meczem oraz kondycja fizyczna.

