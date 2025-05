Dumfries zapisał się w historii Ligi Mistrzów. Bohater dwumeczu z Barceloną

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries przeszedł samego siebie, niesamowity wyczyn w LM

Inter Mediolan po szalonym i emocjonującym dwumeczu z FC Barceloną zagwarantował sobie awans do finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego najpierw zremisowali na wyjeździe z Dumą Katalonii (3:3), a tydzień później pokonali ich przed własną publicznością (4:3). Jednym z bohaterów Nerazzurrich w tej rywalizacji był Denzel Dumfries, który może pochwalić się niesamowitym osiągnięciem.

W pierwszym spotkaniu Dumfries zaliczył asystę przy trafieniu Marcusa Thurama, a następnie dołożył do tego dwie bramki. Z kolei w rewanżu reprezentant Holandii ponownie uczestniczył w akcjach bramkowych. Tym razem asystował przy golach Lautaro Martineza i Francesco Acerbiego. Łącznie w obu meczach zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.

Zobacz wideo: Program Polak+ w Interze Mediolan

Udział przy minimum pięciu bramkach w półfinale Ligi Mistrzów oznacza, że Dumfries stał się dopiero trzecim piłkarzem w historii rozgrywek, który tego dokonał. Jak informuje profil OptaPaolo na portalu X wcześniej ta sztuka udała się Alessandro Del Piero w sezonie 1997/1998 i Roberto Firmino w sezonie 2017/2018.

5 – Denzel #Dumfries è solo il 3° giocatore ad aver preso parte a ben 5 gol nelle semifinali di una singola stagione di Champions League (2 reti + 3 assist), dopo Alessandro Del Piero nel 1997-98 (6) e Roberto Firmino nel 2017-18 (5). Eroe.#UCL #InterBarcellona #InterBarça pic.twitter.com/MlRsFkwwKC — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 7, 2025

Dumfries trafił do Interu latem 2021 roku z PSV za ok. 15 mln euro. Od tej pory rozegrał w klubie 173 spotkania, w których strzelił 21 goli i zaliczył 26 asyst. Jego umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Na przeciwnika w finale Ligi Mistrzów klub z Mediolanu musi poczekać do późnych godzin wieczornych. Spotkanie Paris Saint-Germain – Arsenal odbędzie się w środę (7 maja) o godzinie 21:00. Pierwszy mecz zakończył się triumfem paryżan (1:0).