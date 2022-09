Pressfocus Na zdjęciu: Andrew Robertson

Powiększa się grono kontuzjowanych piłkarzy Liverpool FC. Menedżer The Reds, Juergen Klopp potwierdził właśnie, że w meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów z Ajaksem Amsterdam, nie będzie mógł skorzystać z usług Andrew Robertsona.

Andrew Robertson nabawił się kontuzji kolana w końcówce meczu Ligi Mistrzów z SSC Napoli

Szkocki obrońca będzie wyłączony z gry aż do końca września

To już siódmy piłkarz The Reds, który w ostatnim czasie zmaga się z problemami zdrowotnymi

Klopp poinformował o kontuzji Robertsona

Plaga kontuzji jest jednym z powodów, dla których Liverpool FC fatalnie rozpoczął sezon 2022/2023 (7. miejsce po 6. kolejkach w Premier League oraz klęska z SSC Napoli 1:4 w pierwszym spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów). W chwili obecnej Juergen Klopp nie może skorzystać z usług takich graczy jak Fabio Carvalho, Jordan Henderson, Curtis Jones, Naby Keita, Ibrahima Konate i Alex Oxlade-Chamberlain.

Teraz do tego grona dołączył również Andrew Robertson, który ma problemy z kolanem. – Robbo jest kontuzjowany i nie jest obecnie w 100% gotowy do gry. Urazu doznał w meczu z Napoli, ale bardzo późno, bo w 93. minucie. Ból poczuł jednak dopiero następnego dnia. Na pewno będzie wyłączony z gry aż do przerwy reprezentacyjnej – ogłosił na konferencji prasowej przed meczem z Ajakasem Amsterdam, tą hiobową wieść, niemiecki menedżer.

Także wówczas, według wstępnych diagnoz lekarzy, na boisko mają powrócić także Henderson i Konate. Z kolei Keita i Oxalde-Chamberlain mają pauzować aż do listopada.

Przeczytaj również: Szybszy powrót pomocnika The Reds?