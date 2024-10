Liverpool już w środę zmierzy się z Bologną w Lidze Mistrzów. Tymczasem z obozu "The Reds" napływają złe informacje. Diogo Jota nabawił się kontuzji i jego występ w tym meczu stoi pod znakiem zapytania - podaje "The Times".

Źródło: The Times / lfc.pl

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Diogo Jota nabawił się kontuzji

W najbliższą środę dojdzie do ciekawego starcia angielsko-włoskiego w ramach 2. Kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. A w nim Liverpool przed własną publicznością podejmie Bolognę. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest oczywiście drużyna Arne Slota. Jednak zespół „Rossoblu” w swoim pierwszym występie pokazał, że nie wolno ich skreślać.

Tymczasem dzień przed rywalizacją na Anfield Road napływają złe wiadomości z obozu Liverpoolu. Dziennik „The Times” zdradził, że w szeregach „The Reds” doszło do kontuzji. W trakcie ostatniego występu przeciwko Wolverhampton Wanderers urazu stopy nabawił się Diogo Jota. Reprezentant Portugalii może zatem opuścić zbliżający się mecz w Champions League.

Kontuzja Diogo Joty nie jest niczym specjalnie poważnym. Kibiców Liverpoolu bardziej powinna martwić sytuacja Federico Chiesy. Włoski skrzydłowy nie brał udziału w ostatnim treningów. Wspomniane źródło nie zdradziło jednak powodów absencji wychowanka Fiorentiny. Jeśli natomiast Arne Slot nie będzie mógł skorzystać z Portugalczyka, to na pozycji napastnika zastąpi go Darwin Nunez. Urugwajska gwiazda wróciła już do drużyny, po tym jak w ostatnim meczu przeciwko Wolves pauzowała z powodu choroby.