fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool FC w środę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Interem Mediolan. Przed tym starciem na konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się menedżer The Reds, który na temat Interu Mediolan wypowiadał się w samym superlatywach, darząc przedstawiciela Serie A dużym uznaniem.

Liverpool ma nadzieję wykonać w środowy wieczór kolejny krok w kierunku wywalczenia Pucharu Europy

Na przeszkodzie The Reds stanie Inter Mediolan

Opiekun angielskiej ekipy przed środową potyczką chwalił mistrzów Włoch za grę

Klopp nie szczędził pochwał Interowi Mediolan

Liverpool FC pierwsze starcie z mediolańczykami rozegra na Stadio Giuseppe Meazza. The Reds mają nadzieję, że uda im się powtórzyć osiągnięcie z 2008 roku, gdy wygrali w Mediolanie 1:0 po golu Fernando Torresa.

– Wiemy, że Inter będzie bronił się bardzo kompaktowo. Mają światowej klasy zawodników i świetnego trenera. Myślę, że Inter to najlepsza drużyna we Włoszech w tym sezonie: są bardzo kreatywni, wiedzą, co robią i pokazują dobrą grę – mówił Juergen Klopp cytowany przez Goal.com.

– Jesteśmy w Lidze Mistrzów, nie ma wątpliwości, że to topowy zespół. Mamy szansę i musimy spróbować wygrać – dodał Niemiec.

Starcie Interu z Liverpoolem rozegrane zostanie 16 lutego o godzinie 21:00. Angielski team powalczy o siódme z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Jak dotąd obie ekipy grały ze sobą w europejskich pucharach cztery razy. Trzykrotnie górą był Liverpool, a jedno zwycięstwo zaliczyli Nerazzurri.

