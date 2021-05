Cichy bohater finału Ligi Mistrzów. Jego asysta przyniosła gola

Po finale Ligi Mistrzów w Porto mówi się głównie o Kaiu Havertzie i N’Golo Kante. Cichym bohaterem tego meczu był Mason Mount, który popisał się znakomitą asystą przy jednym golu przeciwko Manchesterowi City.

Podopieczni Thomasa Tuchela pokonali Man City 1:0

Asystę przy jedynym golu dla londyńskiej Chelsea zaliczył Mason Mount.

Mason Mount przełamał złą passę, bo przegrał dwa poprzednie mecze finałowe.

22-latek wypuścił na czystą pozycję Kaia Havertza i podał mu w idealnym momencie. Dzięki temu ten znalazł się po chwili sam na sam z bramkarzem.

Mason Mount odegrał niewątpliwie kluczową rolę w sobotnim finale i zasłużenie jest chwalony przez ekspertów i dziennikarzy. Nie zmienia to faktu, że znalazł się nieco w cieniu dwóch pozostałych bohaterów meczu z Manchesterem City.

Chelsea przełamała finałową niemoc

– Grałem wcześniej w dwóch finałach z Chelsea i oba przegrałem. Teraz w końcu udało mi się wygrać. Brakuje mi słów, by opisać to, jak się czuję – powiedział Mount.

– Zawsze marzyłem o wygraniu pucharu z Chelsea i w końcu mi się udało. Mieliśmy na swojej drodze wielu trudnych rywali. To wszystko jest niesamowite. Jesteśmy teraz najlepszą drużyną na świecie i nikt nam tego nie zabierze – mówił po meczu podekscytowany 22-latek z Chelsea.

Mount przyznał, że kluczem do pokonania Manchesteru City była żelazna defensywa. The Citizens nie mieli wielu klarownych sytuacji strzeleckich. – Man City to wielka drużyna i widzieliśmy, czego dokonała w Premier League. Naszym celem był bronić się cały mecz i świetnie wykonaliśmy to zadanie – dodał.

