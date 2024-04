fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wyeliminował Manchester City

Real Madryt wyeliminował Manchester City, lepiej egzekwując rzuty karne w środowy wieczór. W pierwszym starciu z udziałem obu ekip miał miejsce rezultat 3:30. W rewanżu po 90 minutach rywalizacji miał natomiast miejsce wynik 1:1. Dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy, więc zawodnicy obu ekip musieli wziąć udział w konkursie jedenastek, gdzie lepiej spisali się Królewscy, wygrywając w nim 4:3. Po meczu na temat rywalizacji wypowiedział się trener Carlo Ancelotti.

– Dobrze rozpoczęliśmy mecz. Wyszliśmy na prowadzenie, a potem musieliśmy walczyć o przetrwanie, musieliśmy cierpieć. Manchester City kontrolował sytuację, ponieważ broniliśmy się zbyt głęboko – mówił szkoleniowiec Los Blancos cytowany przez oficjalną stronę UEFA.

– Kiedy rozpoczęły się rzuty karne, byliśmy całkowicie pewni, że przejdziemy dalej. To jedyny sposób, aby przyjechać do Manchesteru i wygrać. Pracujesz, poświęcasz się i wygrywasz, jak tylko możesz. Josep Guardiola jest natomiast dżentelmenem, zawsze nim był. Pogratulował nam i życzył szczęścia, a to właśnie robi prawdziwy dżentelmen – kontynuował Ancelotti.

– Real to klub, którego istotą jest nieustanna walka o przetrwanie w sytuacjach, z których wydaje się, że nie ma wyjścia – a jednak zawsze je znajdziemy – mówił trener madryckiej drużyny.

Manchester City po raz pierwszy od 2020 roku nie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Real spotkania w ramach 1/2 finału elitarnych rozgrywek z Bayernem Monachium rozegra 30 kwietnia i 7 maja.

