Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Kto rywalem Borussii Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

Borussia Dortmund i OSC Lille rywalizowali ze sobą w pierwszym środowym rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem sprawa awansu była otwarta. W zeszłym tygodniu rywalizacja na Signal Iduna Park zakończyła się remisem 1:1. Wówczas na listę strzelców wpisali się Karim Adeyemi oraz Hakon Arnar Haraldsson.

Rewanżowy mecz wyśmienicie rozpoczął się dla OSC Lille. Francuzi już w 5. minucie wyszli na prowadzenie. Do siatki trafił Jonathan David, a w tej sytuacji kompletnie nie popisał się Gregor Kobel. Bramkarz Borussii Dortmund popełnił fatalny błąd i przepuścił futbolówkę między nogami.

Podopieczni Niko Kovaca ruszyli dopiero po przerwie. W 54. minucie do wyrównania doprowadził Emre Can. Reprezentant Niemiec wpakował futbolówkę do bramki z rzutu karnego. Kilkanaście minut później Borussia Dortmund już prowadziła za sprawą trafienia Maximiliana Beiera. Lille nie zdołało już odrobić strat i to zespół z Signal Iduna Park zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund zna już swojego rywala w 1/4 finału. Podopiecznych Niko Kovaca czeka bardzo trudne zadanie. Ich przeciwnikiem bowiem będzie FC Barcelona. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka dzień wcześniej wyeliminowała Benfikę Lizbona.