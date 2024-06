Były hiszpański piłkarz o zakończeniu kariery Kroosa. “Jako fan futbolu płaczę”

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Borja Valero o Tonim Kroosie: Wydaje ci się, że w ogóle się nie brudzi, nie poci

Już o godzinie 21:00 rozbrzmi pierwszy gwizdek na Wembley. Na tym legendarnym brytyjskim obiekcie rozegranie zostanie finał Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt stawi czoła Borussii Dortmund. Obie drużyny przeszły trudną drogę, aby znaleźć w tym miejscu. „Królewscy” w półfinale okazali się lepsi od Bayernu Monachium. Natomiast niemiecki zespół wyeliminował Paris Saint-Germain.

Dzisiejsze spotkanie będzie niezwykle ważne dla Toniego Kroosa. Niemiecki piłkarz bowiem po raz ostatni wybiegnie na boisko jako zawodowy. Wraz z końcem sezonu pomocnik Realu Madryt zakończy piłkarską karierę. Decyzję zawodnika „Królewskich” w rozmowie z mediami postanowił skomentować były hiszpański piłkarz – Borja Valero.

– Koniec kariery Kroosa? Najtrudniejszą rzecz, jaką robi Kroos, to sprawianie, że wszystko wydaje się łatwe. To robi największe wrażenie. Patrzysz na niego i wydaje ci się, że w ogóle się nie brudzi, nie poci, nie ma rozczochranych włosów, ale jego podania zawsze lądują w idealnym miejscu, zawsze mają idealną siłę. Bardzo dobrze rozumie futbol. Wydaje się, że w fazie defensywnej nie pracuje, ale jest na odwrót – dobrym ustawianiem się odzyskuje bardzo dużo piłek. Bardzo łatwo robi to, co wcale nie jest łatwe. Pod jego wpisem na Instagramie napisałem, że jako fan futbolu płaczę, ale jako kibic Realu Madryt płaczę jeszcze bardziej – powiedział Borja Valero, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

