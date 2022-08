PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema odebrał swoją pierwszą nagrodę dla Piłkarza Roku UEFA. Francuz z tej okazji wypowiedział się rozlegle na temat minionego sezonu, a także wspomniał o Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema odebrał w czwartek nagrodę dla Piłkarza Roku UEFA

Francuz przyznał, że jest w najlepszej formie w karierze

Przyznał jednocześnie, iż liczby osiągnięte w przeszłości przez Cristiano Ronaldo są nie do powtórzenia

Benzema: jestem w najlepszej formie w karierze

Karim Benzema rozegrał absolutnie spektakularny sezon 2021/2022. Francuz swoimi golami i asystami poprowadził Real Madryt do podwójnej korony, a efektowny był zwłaszcza marsz Królewskich do czternastego pucharu Ligi Mistrzów. W ostatni czwartek 34-latek odebrał pierwszą w swojej karierze nagrodę dla Piłkarza Roku UEFA.

– Teraz, w wieku 34 lat jestem lepszy. Gram lepiej. To prawda, że na indywidualnym poziomie to był najlepszy sezon w mojej karierze. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła: wychodzę na boisko myśląc, co muszę zrobić, by wygrać mecz. Myślę o drużynie, nie o sobie – wyznał Benzema. – Choć każdy tytuł ma własną historię i jest inny, to oczywiste jest dla mnie, że ta Liga Mistrzów była dla mnie najtrudniejsza ze wszystkich pięciu, które zdobyłem. Jest też dla mnie najpiękniejszy, przez to, że ani razu się nie poddaliśmy – dodał.

Francuski napastnik wypowiedział się też na temat dawnego partnera z ataku i najlepszego strzelca w historii rozgrywek.

– Cristiano Ronaldo bardzo mi pomógł. Z nim miałem inną rolę na boisku. Gdy odszedł wiedziałem, że mogę postawić krok do przodu pod względem zdobywania bramek. Gram jednak w ten sam sposób – chcę wygrać mecz. Liczby pokazują, że nie ustępuję wiele legendom Realu Madryt. To daje mi pewność siebie, choć wiem, że osiągnięcie liczb Ronaldo jest niemożliwe – wyznał 34-latek.

Benzema rozpoczął nowy sezon od strzelenia golu z rzutu karnego w drugiej kolejce La Ligi. Real Madryt jak dotąd ma na koncie komplet punktów.

