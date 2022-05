PressFocus Na zdjęciu: Rafel Benitez

Rafael Benitez, były menedżer Liverpoolu, ostrzegł The Reds przed zbliżającym się finałem Ligi Mistrzów. Zdaniem Hiszpana kluczową rolę w nadchodzącym starciu może odegrać Carlo Ancelotti.

Liverpool zmierzy się z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów

Benitez ostrzega The Reds przed Carlo Ancelottim

Zdaniem byłego menedżera Liverpoolu doświadczenie Włocha może odegrać kluczową rolę

“Ancelotti jest wystarczająco sprytny”

Liverpool zmierzy się w finale Champions League z Realem Madryt. Dla ekipy z Premier League będzie to okazja do siódmego triumfu w tych rozgrywkach. Królewscy w swojej historii wywalczyli już to trofeum trzynastokrotnie.

Benitez uważa, że o losach tego meczu może zdecydować Carlo Ancelotti, a precyzując jego doświadczenie. – Real ma piłkarzy o wysokiej jakości piłkarskiej, którzy potrafią zrobić różnicę na boisku. Ancelotti potrafi jednak znakomicie zorganizować zespół. Daje im pewność siebie i potrafi wydobyć wszystko to, co najlepsze. Ludzie to ładnie nazywają “progresem”. Ale ja to nazywam doświadczeniem. Potrafi podjąć odpowiednie decyzje, które wynikają właśnie z jego ogromnego doświadczenia – przyznał Benitez.

– Ma ogromną wiedzę, która pozwala mu odpowiednio reagować w konkretnych momentach. Każdy trener popełnia błędy – wybór pierwszego składu, ustawienie formacji czy planu na mecz. Ale Ancelotti jest wystarczająco sprytny, by na to reagować w czasie spotkania. Znakomicie potrafi czytać grę, a wraz z wiekiem i coraz większym doświadczeniem potrafi to robić znacznie lepiej – dodał były szkoleniowiec The Reds.

Liverpool triumfował w Lidze Mistrzów pod wodzą Rafaela Beniteza w 2005 roku. The Reds pokonali wtedy po niesamowitym widowisku AC Milan. W angielskiej drużynie kluczową rolę odegrał wtedy Jerzy Dudek.

