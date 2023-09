IMAGO/Nigel Keene Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern zaliczył udany start w Lidze Mistrzów

Monachijczycy ograli u siebie Manchester United

Niemiecki klub zwyciężył 4:3 w środowym hicie pierwszej kolejki

Bayern z wymarzonym startem Ligi Mistrzów

Po pierwszej połowie nie mieliśmy złudzeń, który zespół jest lepszy. Bayern pokazał klasę, co było widać przy składnie zbudowanej akcji i trafieniu na 1:0. Manchester United mógł uniknąć utraty gola, ale Andre Onana nie popisał się i wpuścił piłkę do siatki. Na przerwę Bayern schodził prowadząc 2:0. Gnabry pewnie pokonał Onanę, który nawet nie zareagował.

Manchester United odpowiedział gospodarzom kilka chwil po przerwie. Wówczas kontaktową bramkę zdobył Rasmus Hojlund. Niedługo później Harry Kane wykorzystał rzut karny i było 3:1. Goście do akcji zerwali się w końcówce spotkania, gdy na 2:3 trafił Casemiro. Bayern odarł jednak Manchester z marzenia o odrobieniu straty, ponieważ do siatki trafił Tel. Wydawało się, że to koniec goli. Tymczasem w 90+5 minucie dublet miał Casemiro. Było to jednak trafienie na otarcie łez.