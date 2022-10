fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Losy FC Barcelony rozstrzygnęły się jeszcze przed meczem z Bayernem Monachium. Inter Mediolan pokonał na San Siro Viktorię Pilzno i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. “Duma Katalonii” na wiosnę zagra więc w Lidze Europy.

Dla FC Barcelony zabójczy okazał się nieudany dwumecz z Interem Mediolan

Wicemistrzowie Włoch ograli Viktorię Pilzno i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Na wiosnę “Duma Katalonii” zagra w Lidze Europy

FC Barcelona pozbawiona szans jeszcze przed meczem z Bayernem

Po nieudanym poprzednim sezonie FC Barcelona latem dokonała wielu transferów, a celem było zaliczenie dużo lepszej kampanii. Szeregi hiszpańskiego giganta zasilili między innymi Robert Lewandowski, Jules Kounde, Andreas Christensen oraz Raphinha. Na krajowym podwórku “Duma Katalonii” radzi sobie należycie, natomiast w Lidze Mistrzów zaliczyła kolejną poważną wtopę.

Grupa z Bayernem Monachium, Interem Mediolan i Viktorią Pilzno zapowiadała się na skomplikowaną, natomiast to właśnie ekipa Xaviego była obok mistrza Niemiec typowana jako faworyt do awansu. Bawarczycy od początku wyglądali na zespół z zupełnie innej ligi, natomiast to właśnie dwumecz z Interem okazał się kluczowy dla układu tabeli.

Spotkanie na San Siro zakończyło się skromnym zwycięstwem gospodarzy, zaś na Camp Nou padł remis 3-3, który praktycznie pogrzebał FC Barcelonę. Do przedłużenia nadziei na awans potrzebne było pokonanie Bayernu Monachium oraz wpadka Interu z Viktorią Pilzno. Do takowej nie doszło, zatem rywalizacja została już rozstrzygnięta.

“Nerrazzuri” wygrali 4-0 i zameldowali się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. FC Barcelona straciła więc już matematyczne szanse na awans jeszcze przed wieczornym meczem z Bawarczykami.

“Duma Katalonii” w drugim kolejnym sezonie kończy swój udział w Lidze Mistrzów na fazie grupowej. W poprzedniej kampanii dotarła do ćwierćfinału Ligi Europy, gdzie po przegranym dwumeczu uznała wyższość Eintrachtu Frankfurt.

