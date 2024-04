FC Barcelona potrzebuje awansu do półfinału Ligi Mistrzów. W grze jest nie tylko prestiż sportowy, ale również ogromne pieniądze, które Blaugranie bardzo by pomogły ze względu na sytuację finansową.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Awans do półfinału Ligi Mistrzów na wagę złota dla FC Barcelony

FC Barcelona walczy o awansu do półfinału Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 2019 roku. Przed rewanżem Katalończycy są w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ wygrali pierwsze starcie z PSG 3:2. Zatem we wtorkowym pojedynku Katalończykom wystarczy remis, aby zapewnić sobie promocję do kolejnej rundy, w której zmierzą się z Atletico Madryt lub Borussią Dortmund. Po pierwszym starciu bliżsi awansu są piłkarze ze stolicy Hiszpanii, którzy wygrali z BVB 2:1.

Alex Pintanel zauważa, że Duma Katalonii potrzebuje awansu do półfinału nie tylko z perspektywy prestiżu sportowego, ale również z uwagi na kolejny zastrzyk gotówki. Każdy zespół, który awansuje do tego etapu rozgrywek otrzyma 12,5 miliona euro. Oprócz tego dochodzą zyski z dnia meczowego, sprzedaży biletów czy praw transmisyjnych. Łatwo więc wyliczyć, że ta kwota znacząco wzrośnie. Już podczas rewanżowego meczu ćwierćfinałowego z Paris Saint-Germain Katalończycy zarobią około sześciu milionów euro ze sprzedaży wejściówek.

Dla znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej FC Barcelony awans do półfinału jest zatem na wagę złota. Blaugrana wciąż walczy o spełnienie wymagań fair play, które pozwolą jej dokonać wzmocnień przed rozpoczęciem się nowego sezonu.

Rewanżowy mecz FC Barcelony z Paris Saint-Germain rozpocznie się we wtorek, 16 maja, o godzinie 21:00.

