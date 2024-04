FC Barcelona - PSG: typy i kursy na ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu w Paryżu padło pięć bramek, a górą była Duma Katalonii. We wtorek obie drużyny kontynuować będą walkę o awans do półfinału.

Barcelona – PSG, typy bukmacherskie

Pierwsze spotkanie, które zakończyło się wygraną 3:2 FC Barcelony, potwierdziło, że w starciach tych zespołów wszystko jest możliwe. Dlatego też trudno tutaj wskazać na końcowe rozstrzygnięcie, choć na papierze wyraźnie większe szanse na wygraną i awans do półfinału ma Duma Katalonii. PSG do Hiszpanii udaje się jednak z tylko jednym celem – przechylenia szali awansu na swoją stronę. Możemy być pewni, że wtorkowy wieczór w Barcelonie dostarczył nam dużych emocji. Ważną rolę w zespole gospodarzy powinien odegrać Robert Lewandowski. Atrakcyjną ofertę związaną z występem Polaka przygotował Superbet. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL można postawić zakład na celny strzał Lewandowskiego po kursie 150.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: celny strzał Lewandowskiego

300 zł za celny strzał Lewandowskiego

Robert Lewandowski, choć nie wpisał się na listę strzelców, zaprezentował się z bardzo dobrej strony w pierwszym meczu w Paryżu. Teraz Polak będzie chciał poprowadzić swoją drużynę do awansu. W Superbet zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z oferty pozwalającej zgarnąć bonus o wartości 300 zł za przynajmniej jeden celny strzał LewandowskiegoJak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, pamiętając o wyrażeniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszego wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta pojedynczy kupon na którym znajdzie się dowolny zakład z oferty przedmeczowej na mecz Barcelona – PSG z minimalnym kursem 1.14 Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Lewandowski zanotuje celny strzał, otrzymasz bonus o wartości 300 zł.

Barcelona – PSG, ostatnie wyniki

Pierwsze pojedynek obu zespołów, który odbył się przed tygodniem w Paryżu, był spotkaniem na miarę Ligi Mistrzów. Kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Po pierwszej połowie i trafieniu Raphinhy na prowadzeniu byli goście. Paryżanie w ciągu kilku pierwszych minut drugiej połowy najpierw doprowadzili do wyrównania (Dembele), a następnie sami wyszli na prowadzenie (Vitinha). To jednak tylko podrażniło Barcelonę, która ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Drugiego gola na swoje konto zapisał Raphinha, a bramkę na wagę wygranej zdobył Christensen. Tym samym do rewanżu Duma Katalonii przystąpi w zdecydowanie lepszej sytuacji.

W ostatni weekend drużyna Xaviego Hernandeza rozegrała również kolejne ligowe spotkanie. Na wyjeździe, w mocno rezerwowym składzie, mierzyła się z Cadiz. Barcelona sięgnęła po komplet punktów, wygrywając skromnie 1:0 po strzale Joao Felixa. Była to już czwarta z rzędu ligowa wygrana katalońskiego klubu. Wcześniej odprawiał z kwitkiem Mallorkę (1:0), Atletico Madryt (3:0) i Las Palmas (1:0).

Zespół PSG do rewanżowego spotkania mógł przygotować się w spokoju, ponieważ w ostatni weekend miał wolne. Ich mecz z Lorient został przełożony na 24 kwietnia. Paryżanie nie muszą się jednak martwić walką o mistrzowski tytuł, bowiem mają aktualnie 10 punktów przewagi nad Brest i jedno spotkanie do rozegrania więcej. Nie zmienia to jednak także faktu, że w ostatnim czasie PSG w lidze spisywało się przeciętnie. Z pięciu ostatnich spotkań wygrało tylko dwa, a w pozostałych trzech podzieliło się punktami z rywalami.

Barcelona – PSG, historia

Bilans bezpośrednich pojedynków obu zespołów w stolicy Katalonii zdecydowanie przemawia na korzyść gospodarzy, którzy wygrali 3 z 6 meczów. Paryżanie na swoim koncie mają tylko jedno zwycięstwo, ale miało ono miejsce w ostatnim z pojedynków. W lutym 2021 roku PSG rozbiło Dumę Katalonii na jej terenie aż 4:1. Gospodarze nie mogli jednak liczyć w tym meczu na wsparcie kibiców. Warto w tym miejscu dodać, że tylko jeden zespół wygrał na wyjeździe z Barceloną większym stosunkiem bramek – Dynamo Kijów w fazie grupowej w listopadzie 1997 roku (4:0).

W fazie pucharowej obie drużyny mierzyły się do tej pory dziewięć razy. Barcelona ma na koncie cztery wygrane, PSG dwa zwycięstwa, a trzy spotkania zakończyły się remisem.

Barcelona – PSG, kursy bukmacherskie

Przed pierwszym meczem nieznacznym faworytem do awansu było PSG. Sytuacja jednak uległa zmianie. Dzięki wygranej w Paryżu, zdecydowanie większe szanse daje się Barcelonie. Jest ona także faworytem rewanżowego meczu. Rozważając kurs na wygraną Barcelony można liczyć na kurs w okolic 2.20. Z kolei typ na zwycięstwo PSG to kurs sięgający nawet 3.00. Przy okazji tego meczu warto również zwrócić uwagę na ciekawą promocję przygotowaną przez Superbet – nowi klienci mogą odebrać bonus o wartości 300 zł za celny strzał Lewandowskiego. Z promocji można skorzystać podając podczas rejestracji Superbet kod bonusowy GOAL oraz spełniając jej warunki. Więcej szczegółów znajdziesz wyżej.

Barcelona – PSG, typ kibiców

PSG – Barcelona, przewidywane składy

Trener Barcelony Xavi we wtorkowy wieczór nie będzie mógł postawić na ten sam skład co w Paryżu. Do jego dyspozycji nie będą Christensen i Sergi Roberto, który muszą pauzować za kartki. Z powodu kontuzji na murawie nie zobaczymy również Gaviego i Alejandro Balde, którzy są wyłączeni z gry do końca sezonu.

W najsilniejszym zestawieniu nie będzie mogło wystąpić także PSG. W kadrze na rewanżowe spotkanie zabraknie Presnela Kimbembe, Layvina Kurzawy, Nordiego Mukiele i Sergio Rico. Dobra wiadomością dla trenera Luisa Enrique jest powrót Achrafa Hakimiego.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 7 Ferrán Torres 13 Iñaki Peña 14 João Félix 16 Fermín López 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 26 Ander Astralaga 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 1 Keylor Navas 4 Manuel Ugarte 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 37 Milan Skriniar 41 Senny Mayulu 42 Yoram Zague 80 Arnau Tenas

Barcelona – PSG, transmisja meczu

Ćwierćfinałowy hit Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i PSG będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz rozegrany zostanie we wtorek (16 kwietnia) o godzinie 21:00. Ponadto transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać w promocyjnej ofercie. Decydując się na wykupienie rocznego dostępu do paczki z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zaoszczędzisz 240 zł względem oferty z miesięczną subskrypcją. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

