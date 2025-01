Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Barcelona - Atalanta

Barcelona walczyła z Atalantą i… Liverpoolem

Barcelona korespondencyjnie walczyła z Liverpoolem o triumf w fazie ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka musieli wygrać swoje spotkanie z Atalantą, a ponadto liczyć na porażkę The Reds w starciu z PSV Eindhoven. Tylko taki scenariusz pozwalał Dumie Katalonii na finisz na samym szczycie stawki. W 36. minucie pojedynku na Estadi Olímpic Lluís Companys kibice gospodarzy odetchnęli z ulgą. Trafienie Davide Zappacosty zostało anulowane.

Barca, widząc wynik Liverpoolu (The Reds przegrywali 2:3) od razu po rozpoczęciu drugiej części meczu ruszyła do ataku. To przyniosło efekt już w 47. minucie. Raphinha po szybkim atak znakomicie dograł z lewego skrzydła na wolne, a rozpędzony Lamine Yamal przyjęciem minął Marco Carnesecchiego i skierował piłkę do pustej bramki.

LAMINE YAMAL daje prowadzenie @FCBarcelona! Błyskawiczna akcja ekipy z Katalonii! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 29, 2025

Atalanta wyrównała 20 minut później. Ederson otrzymał podanie od Davide Zappacosty przed polem karnym, minął rywala i oddał potężny strzał z dystansu. Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia – strzał Brazylijczyka był perfekcyjny. Chwilę po tym golu z boiska zszedł Robert Lewandowski, który został zmieniony przez Ferrana Torresa.

Barcelona nie zamierzała dać za wygraną i wróciła na prowadzenie już pięć minut później. Raphinha posłał idealna dośrodkowanie z narożnika boiska, a ustawiony przy bliższym słupku Ronald Araujo efektowną główką zaskoczył Carnesecchiego.

Katalończycy wracają na prowadzenie! Araujo najlepiej znalazł się w polu karnym po rzucie rożnym 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 29, 2025

W 80. minucie Szczęsny po raz drugi musiał sięgać do siatki. Mario Pasalic uciekł Julesowi Kounde i opanował piłkę po świetnym zagraniu Martena De Roona. Chorwat posłał futbolówkę do bramki miedzy nogami interweniującego Polaka.

Wynik nie zmienił się aż do ostatniego gwiazdka, a Barcelona zremisowała z Atalantą 2:2. Porażka Liveproolu 2:3 z PSV nie pozbawiła The Reds pierwszego miejsca i to podopieczni Arne Slota wygrali fazę ligową LM. Blaugrana zajęła 2. miejsce

Barcelona – Atalanta 2:2 (0:0)

Yamal, Araujo – Ederson 67′, Pasalić