Atalanta Bergamo – Manchester United: zamieszki przed meczem

Przed meczem Atalanta Bergamo – Manchester United włoscy chuligani zaatakowali angielskich fanów w jednym z pubów – poinformowała “La Gazzetta dello Sport”. W starciu ucierpiał jeden z fanów MU i jedna z pracownic pubu.

Mecz Atalanta Bergamo – Manchester United w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek

W pierwszym spotkaniu między tymi zespołami Czerwone Diabły wygrały 3:2

Przed meczem włoscy kibole napadli na Anglików w barze “The Ritual Pub”

Atalanta Bergamo – Manchester United: chuligani dali o sobie znać

We wtorek w Bergamo Atalanta podejmie Manchester United w meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zanim jednak rozbrzmiał pierwszy gwizdek, włoscy kibole zaatakowali fanów Czerwonych Diabłów, którzy przyjechali wcześniej do Italii. Według relacji “La Gazzetta dello Sport” w nocy z niedzieli na poniedziałek grupa około 20 osób wtargnęła do baru “The Ritual Pub”, gdzie przebywało kilku fanów Manchesteru United. Jeden z angielskich kibiców ucierpiał, ale nie trafił do szpitala. Pomocy medycznej potrzebowała kelnerka, której kawałki szkła uszkodziły twarz.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i będzie ścigać sprawców pobicia. Może mieć jednak problem z identyfikacją chuliganów, ponieważ wszyscy byli w kominiarkach i szalikach.

Po trzech kolejkach fazy grupowej Manchester United prowadzi w grupie F z sześcioma punktami na koncie. Atalanta ma o dwa oczka mniej. W poprzedniej kolejce włoska drużyna przegrała na Old Trafford 2:3, mimo że prowadziła 2:0. Spotkanie Atalanta Bergamo – Manchester United odbędzie się we wtorek 2 listopada. Początek meczu o godzinie 21:00.