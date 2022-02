Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG – Real Madryt już 15 lutego. Głos przed tym pojedynkiem zabrał Carlo Ancelotti.

Na konferencji prasowej przed meczem PSG- Real, usłyszeliśmy opinię Carlo Ancelottiego na temat Karima Benzemy

Włoch przyznał, że jego zespół musi zaliczyć kompletny występ, aby wygrać

Doświadczony szkoleniowiec spodziewa się jakości po obu stronach

Ancelotti wypowiedział się o Benzemie

Sympatycy piłki nożnej ostrzą sobie zęby na wyczekiwaną konfrontację w 1/8 finału Ligi Mistrzów. 15 lutego Real Madryt zagra z PSG. Oba zespoły prezentują bardzo podobny poziom sportowy. Sytuację tę dostrzega również Carlo Ancelotti, który wypowiedział się na przedmeczowej konferencji prasowej.

– Mecz musi być kompletny. Nie sądzę, że w tym meczu wydarzy się coś specjalnego. PSG pokaże swoją jakość w posiadaniu i kontrze, a Real Madryt zrobi to samo – rzekł szkoleniowiec Realu. – Oba zespoły grają praktycznie podobny futbol. Nie da się wygrać meczu samym posiadaniem, potrzebujesz kompletnego występu – dodał Włoch, który zabrał głos na temat zdrowia Karima Benzemy

– Najważniejsze jest moim zdaniem pozwolenie od lekarzy. On ją ma, bo trenował nie tylko wczoraj. Trenował też indywidualnie, biegał i sprintował bez problemu. Do tego dochodzą odczucia zawodnika – ocenił Carlo Ancelotti. – Poza tym trener musi pomyśleć, że gracz nie grał miesiąc. To jednak Karim i nie jest nowym zawodnikiem, który musi się dostosować. Jeśli Karim czuje się dobrze, to jasne, że musi zagrać – kontynuował opiekun Królewskich.

– Jestem pewny, że zawodnicy będą gotowi na 100%, a trener musi przygotować dobry plan. Jednak to dwie tak rozpoznawalne drużyny, że nie jest to trudne ani dla mnie, ani dla Pochettino – stwierdził trener Realu.

