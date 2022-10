PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Szkoleniowiec Juventusu, Massimiliano Allegri, twierdzi, że Stara Dama jeszcze nie odpadła z Ligi Mistrzów i uważa, że ​​jego drużyna będzie potrzebowała większej intensywności, aby we wtorek pokonać Benfikę.

Allegri wierzy w awans Juventusu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów

Bianconeri muszą we wtorek wygrać z Benfiką Lizboną

Obecnie mają pięć punktów straty do Portugalczyków i PSG

Trudne zadanie przed Juventusem

Juventus musi pokonać Benfikę Lizbona we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów, aby myśleć o awansie do kolejnej rundy. Stara Dama traci obecnie pięć punktów do prowadzącej dwójki i ma już tylko matematyczne szanse na awans. Mimo to Allegri wierzy w sukces bianconerich.

– Nie trafiliśmy jeszcze do Ligi Europy i tak samo nie odpadliśmy jeszcze z Ligi Mistrzów. Zrobimy wszystko, aby zagrać w kolejnej rundzie – dumnie zapowiada Massimiliano Allegri przed meczem z Portugalczykami.

Jeśli PSG lub Benfica zremisują z Maccabi Hajfą, Juventus będzie musiał pokonać ich dwoma golami, aby zakwalifikować się do 1/8 finału. To dość skomplikowana sytuacja, ale szkoleniowiec jest przekonany, że Starsza Dama może to zrobić.

– Benfica ma los w swoich rękach, nawet jeśli wygramy we wtorek. Musimy zagrać na wysokim poziomie z dużą intensywnością i pamiętać też o koncentracji w defensywie przez pełne 90 minut. Benfica ma ogromną jakość w ofensywie, dlatego nawet najmniejszy błąd może nas sporo kosztować. Nie możemy grać w pośpiechu, ale jednocześnie chcemy dominować i przejąć kontrolę – stwierdził Allegri.

Zobacz również: Lautaro Martinez: nie walczymy już o mistrzostwo Włoch